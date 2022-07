El Apertura 2022 de la Liga MX no pinta nada bien para las Chivas de Guadalajara que conduce Ricardo Cadena, que este domingo sufrieron ya su primera derrota del torneo en la segunda jornada, producto del gol de Federico Waller que en el mismísimo estadio Akron le permitió al Atlético San Luis celebrar un triunfo que pocos esperaban.

La situación se agudiza si se tiene en cuenta que al Rebaño le tocó hacer de local en los dos primeros juegos del torneo y solo ha conseguido sumar un punto sobre seis posibles, ante equipos que, para colmo, no parecen estar llamados a pelear por las primeras posiciones ya que en la primera fecha fue empate ante Bravos de Juárez.

Más allá de haber incorporado a un futbolista que tuvo un buen primer semestre con Pumas como Alan Mozo, uno de los grandes problemas de Chivas es que no han llegado refuerzos de jerarquía, especialmente en una ofensiva que, en consecuencia, no registra goles en los dos primeros encuentros.

Por todo ello y aprovechando además para direcciónar un dardo a Gerardo Martino y la Federación, el periodista David Faitelson comparó al Guadalajara con la Selección de México... Y no precisamente para ser elogioso. "Chivas esta igual que la selección mexicana. Es el fiel reflejo de la crisis por la que atraviesa el futbolista mexicano", escribió en su cuenta de Twitter.

Ricardo Cadena asumió culpas en la derrota de Chivas

Tras la derrota de Chivas ante Atlético de San Luis, Ricardo Cadena se hizo cargo de una nueva decepción en el Estadio Akron. “Por supuesto que es triste, nos duele porque de dos partidos de local no hemos podido obtener el triunfo y el responsable soy yo, asumo esa parte. No hemos podido ser contundentes y la poca posibilidad que tuvimos hoy no la pudimos convertir. No tuvimos esa parte de ser consistentes en situaciones de ataque y la falta de contundencia nos ha hecho que sea un equipo que haya sido inoperante al ataque y la derrota hay que asumirla y el responsable soy yo”, comentó.