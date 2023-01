Si 2022 terminó mal para Diego Lainez, que se quedó a último momento sin la posibilidad de disputar con la Selección Mexicana el Mundial de Qatar, el nuevo año no ha comenzado menor, pues no logra sumar minutos en el Sporting Braga de Portugal. Esta situación ocasionó que dos poderosos equipos de la Liga MX, América y Tigres, se ilusionaran con la posibilidad de repatriarlo.

Si las decisiones se tomaran solo con el corazón, no habría dudas de que el jugador de 22 años debería regresar al Nido, donde todo comenzó. Pero es evidente que Lainez piensa también con el bolsillo. Está en su derecho, porque es su profesión. Aunque por estos días la principal urgencia debería pasar por volver a jugar, volver a sentirse importante.

Luego que trascendiera que Lainez exigió un salario de dos millones de dólares al América su presidente deportivo Santiago Baños salió a aclarar cómo se desarrollaron las negociaciones, a la vez que mostró su desacuerdo con las demandas del futbolista. "Pide un salario de dos millones. Sería el mejor pagado después de un año en el que tuvo muy pocos minutos", comenzó diciendo en diálogo con La Última Palabra.

"Sus representantes no quieren ponerlo a competir con otros de sus representados (Alejandro Zendejas). La prioridad para él debería ser lo deportivo y no lo económico. No soy nadie para juzgar a la gente y sus motivos tendrá. Él quería regresar. Creo que era una combinación buena. Desafortunadamente no se puede dar en los términos que queríamos", agregó.

Consultado sobre si Diego Lainez estaba siendo desagradecido con el club que lo catapultó al futbol europeo, Santiago Baños concluyó: “Creo que para regresar a tu club que te dio la oportunidad, que te catapultó, creo que no tienes que hablar con nadie ni tratar de convencerlo. Estar convencido que quieres regresar a tu casa. Creemos que no era necesario tratar de convencerlo. Si alguien quiere venir y regresar a casa, no hay mucho que hablar”.