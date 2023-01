Comienza un nuevo año para la Liga MX con la correspondiente disputa de los dos torneos cortos que componen el mismo, en este caso iniciando con el Clausura 2023. Entre los conjuntos que dicen presente, la realidad es que el América dice presente como uno de los candidatos a quedarse con el título.

Si bien no fue muy grande su movimiento en el mercado de fichajes, las "Águilas" presentan la baja de peso más grande con la ida de Guillermo Ochoa al Salernitana de Italia como agente libre. Como su reemplazo apareció Luis Malagón en la compra ejercida a Necaxa, mientras que la hasta ahora última incorporación fue Israel Reyes tras su tránsito en Puebla.

Con el objetivo de volver a levantar un título que no logra desde el Apertura 2018, los liderados por el argentino Fernando Ortíz se presentan como uno de los serios candidatos. Sin embargo, antes de insertarse en el Clausura 2023, el América presenta una novedad de última hora y es que para la nómina de jugadores que participarán del certamen deben remover dos elementos, a lo que te contamos por qué ocurre ello.

¿Por qué América debe quitar a dos jugadores extranjeros de la nómina para el Clausura 2023?

América debe quitar a dos jugadores extranjeros porque exceden el cupo de los no nacidos en México que pueden alinear en un partido. Actualmente son 12 los integrantes nativos en otros países, siendo 10 reglamentariamente los que tienen para utilizar. Repasamos lo que dice el reglamento (artículo 25) al respecto: "Los Clubes sólo podán contar con un máximo de 10 (diez) Jugadores No Formados en México entre los registrados en sus planteles de la LIGA MX y su filial de Fuerzas Básicas Sub 20".

¿Quiénes serían los jugadores a quitar? Bruno Valdez y Jorge Meré. El primero de los mencionados es un defensor paraguayo que cayó en la consideración del "Tano" en el transcurso del Apertura 2022, a tal punto que solamente sumó ocho encuentros y que no ve actividad desde el 24 de agosto. Mientras que el español volvió tras su breve paso en Mazatlán por seis meses, pero también sin protagonismo en el América.