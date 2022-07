Dentro de la quinta jornada del Apertura 2022 por la Liga MX, lo cierto es que el único partido que no se llevará a cabo es el que América iba a protagonizar ante Santos Laguna.

¿Por qué América vs. Santos Laguna fue reprogramado y cuándo se disputará?

Se viene la primera de las "Fechas dobles" que van a tener su desarrollo dentro del campeonato mexicano, es decir que los juegos serán en días no habituales como martes o miércoles. Grandes encuentros son los que van a componer la quinta jornada del Torneo Apertura 2022 correspondiente a la Liga MX.

Actualmente, el campeonato cuenta con tres equipos punteros como lo son Monterrey, Toluca y Tigres UANL, donde sus más cercanos perseguidores son los invictos: Puebla, Pachuca, León y Pumas UNAM. Los "Rayados" se miden con la "Franja" y los "Esmeraldas" ante "Diablos Rojos" como los cruces más destacados.

Sin embargo, América vs. Santos Laguna no va a estar llevándose a cabo, por lo que dicho cruce tuvo su correspondiente reprogramación. Si bien tanto uno como otro no atraviesa el mejor inicio de campeonato, ambos ahora podrán especular con ese juego menos en comparación a los otros 16 equipos. Te contamos por qué ocurrió esta medida.

+Liga MX: ¿Por qué América vs. Santos Laguna fue reprogramado?

El partido que iban a protagonizar América vs. Santos Laguna se reprogramó ya que las "Águilas" jugarán un amistoso contra Real Madrid. Esto último corresponde a un amistoso de pretemporada por parte de los "Merengues" en Estados Unidos, a lo que el cuadro mexicano se ausentará de la presente fecha para afrontar este compromiso.

¿Cuándo se jugará América vs. Santos Laguna por la Liga MX?

Finalmente, el partido que América tendrá contra Santos Laguna se llevará a cabo el día miércoles 14 de septiembre desde las 21:05 hora CDMX, con sede en el Estadio Azteca.