A la hora de hablar de Canelo Álvarez existen muchas opiniones encontradas. Hay quienes aseguran que el campeón mexicano es de lo mejore boxeadores de la historia, pero también existe una corriente que afirma que no entra en la lista de los pugilistas más destacados de todos los tiempos porque no supo aprovechar su carrera y solamente se centró en hacer dinero. De esta manera, lo que buscaremos en esta columna de opinión es tratar de entender que tan cierta es una afirmación o la otra.

Los argumentos que ponen a Canelo Álvarez como una leyenda del boxeo

Si partimos del dinero, lo que mueve al mundo, bueno, nadie podrá discutir que Canelo es muy inteligente y que ha trabajado para poder asegurar el porvenir millonario de varias generaciones siguientes a la suya. En ese contexto, se puede decir que Saúl entendió muy bien en el negocio para poder mantenerse durante tantos años y de manera ininterrumpida en la élite del boxeo.

Pero claro, suena a poco o hasta injusto hablar de Canelo y que sea de dinero, cuando estamos en presencia de uno de los mejores boxeadores del mundo. Una de las mayores críticas que se le hace a Álvarez es que en su mayoría de peleas no se enfrentó a rivales de total prestigio y cuando lo hizo como le pasó con Floyd Mayweather o Dmitry Bivol, perdió y de manera contundente. Claro que Saúl se vio la caras con personajes destacados y a casi todos les ganó, por lo que, elija o no sus contrincantes, para que no sean los más peligrosos y que pueda seguir manteniendo su reinado, eso no quita la calidad extraordinaria que posee.

Canelo Álvarez domina el deporte desde hace muchos años y demuestra que no tiene rival. (IMAGO)

Se está en presencia de un boxeador inteligente, rápido, bueno para la corta y la larga distancia. Contragolpeador y buen iniciador de acciones si es necesario tomar el centro del cuadrilátero. A pesar de su altura demuestra que la extensión de sus brazos en comparación con la de muchos de sus rivales no es un problema y además, tiene un poder de nocaut que puede poner en serios problemas a cualquiera.

Si a todo esto se le suma que Saúl está comprometido con el futuro del país y que no le esquiva a la política, sino que más bien todo lo contrario al mostrarse muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, se puede decir que es una estrella completa. Claro que el carisma de Canelo no es el más alto de todos. No es alguien que se destaque por su simpatía y eso siempre le ha jugado en contra a la hora de terminar de meterse en el bolsillo a los aficionados, pero el campeón deja claro que sus virtudes están sobre el cuadrilátero, donde vale y donde las palabras no tienen ningún tipo de sentido.

Con todo esto sobre la mesa, lógicamente que se puede analizar más o menos a Canelo y sacar conclusiones individuales sobre el mexicano, para hay demasiados argumentos sobre la mesa para dejar de poner en duda su estatus de leyenda y reconocer a Saúl Álvarez como uno de los deportistas más grandes que ha tenido México en su historia y como uno de los boxeadores más destacados de todos los tiempos.

Un deportista no es solo lo que hace en su hábitat natural, sino también es lo que muestra fuera de él y el profesionalismo que le ha permitido al campeón tener una vida en paz mediáticamente, sin ningún tipo de conflictos, es el fiel reflejo de que lo que busca Canelo es la tranquilidad y, aunque no lo busque en demasía, termina representando un ejemplo para los más niños que intentan seguir sus pasos. Un campeón en todos los sentidos.

