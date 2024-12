Alpine completó un fin de semana agridulce en el Gran Premio de Qatar 2024. Tras quedarse con las manos vacías en el Sprint, el equipo francés perdió a Esteban Ocon en la primera curva de la carrera del domingo luego de un triple choque con Nico Hülkenberg y Franco Colapinto. Sin embargo, Pierre Gasly sacó la cara en medio de la catástrofe y consiguió un P5 que sirvió para recuperar la quinta posición en el Campeonato de Constructores, por encima de Haas.

Ahora bien, en medio de la alegría por el cierre positivo, Ocon anunció una sorpresiva decisión: no volverá a correr para Alpine. Esteban ya fue confirmado como piloto de Haas para 2025, pero tenía que completar la temporada con la última carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi. No obstante, ya es un hecho que no se subirá al coche y dio por finalizada su etapa en la escudería con sede en Reino Unido.

“Me gustaría agradecer al equipo por su arduo trabajo en esta carrera y su arduo trabajo durante todo el año. Es importante mirar hacia adelante y ver qué podemos preparar para el futuro”, aseguró Ocon luego de que se diera a conocer su decisión en declaraciones recogidas por Speedcafe.com.

Publicidad

Publicidad

ver también Esteban Ocon chocó a Franco Colapinto en la largada del GP de Qatar 2024 de la F1

¿Quién reemplazará a Esteban Ocon en el Gran Premio de Abu Dhabi?

El piloto elegido para ocupar el asiento de Esteban Ocon en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 es Jack Doohan. El australiano pertenece a la academia de Alpine y ya fue confirmado para ser compañero de Pierre Gasly en 2025, pero su debut llegará antes de tiempo. Ahora bien, es importante mencionar que esta podría ser su prueba de fuego en medio de los rumores de que Franco Colapinto podría ser fichado para quitarle su lugar.

Esteban Ocon correrá en Haas a partir de 2025 (GETTY IMAGES)

La tabla del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2024

McLaren – 639 puntos Ferrari – 619 puntos Red Bull – 581 puntos Mercedes – 446 puntos Aston Martin – 92 puntos Alpine – 59 puntos Haas – 54 puntos RB – 46 puntos Williams – 17 puntos Kick Sauber – 4 puntos

Publicidad