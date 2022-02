Tras las caídas ante Tigres UANL y Xolos de Tijuana, Pumas UNAM necesitaba volver a tener una victoria para recobrar el rumbo en el Torneo Clausura 2022. Sin embargo, las cosas no comenzaron muy bien en el Estadio Olímpico Universitario, donde León se puso en ventaja de manera temprana, aunque al final terminó cayendo por 2 a 1.

++SIGUE TODOS LOS DETALLES Y LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL SUPER BOWL LVI AQUÍ++

Desde el principio, el conjunto esmeralda estuvo al acecho del arco de Alfredo Talavera, que no vio caer su portería de milagro en las dos primeras llegadas rivales. Pero al cabo de los 20’, Víctor Dávila se hizo con un contrataque y asistió a Santiago Colombatto, quien remató a la carrera desde la puerta del área con un zurdazo al que el arquero no pudo poner resistencia.

A pesar del golpe, el equipo de Andrés Lillini tuvo una rápida recuperación, ya que el marcador eliminó la ventaja de La Fiera apenas cuatro minutos más tarde. A los 24’, la ofensiva local encontró una buena asociación de pases que llevaron el balón a los pies de Rogério, quien le dio de primera con un derechazo cruzado que tomó a contrapierna a Rodolfo Cota y marcó el empate.

Tras la igualdad, ambos clubes comenzaron a buscar el gol que los haga ir al descanso con un resultado favorable, pero los Auriazules lo encontraron primero. En el tiempo de recuperación, Diogo recibió una falta a la derecha del área y Leonel López se encargó de cobrar con un centro que encontró la cabeza de Arturo Ortíz, que tuvo una maestría exquisita para mandarla al ángulo.

En la segunda parte, no hubo mayores emociones. Federico Martínez fue expulsado a los 51’ por una plancha no intencional a Favio Álvarez, pero que Guillermo Pacheco Larios considero digna de expulsión incluso tras ver el VAR. Una situación similar pasó a los 82’, cuando Alan Mozo vio la roja por una infracción inexistente, ya que no hubo contacto en la barrida a José Rodríguez, con la diferencia de que el juez ni siquiera se acercó a revisar.