Los Pumas de la UNAM ultiman la preparación de cara a su estreno en el Clausura 2023 de la Liga MX, que tendrá lugar el próximo domingo 8 de enero recibiendo en el Estadio Olímpico Universitario a Bravos de Juárez. Para ello, su flamante entrenador Rafa Puente cuenta ya con Dani Alves, quien decidió permanecer en el club y se entrena tras su regreso del Mundial de Qatar, y cuatro refuerzos: Sebastián Sosa, Ulises Rivas, Jonathan Sánchez y Jesús Molina.

Precisamente en los arribos del uruguayo Sosa, de 36 años, y el ex-América y Chivas Molina, de 34; pusieron el foco en la mesa de La Última Palabra, programa que se emite por Fox Sports, exponiendo que van en contra de la filosofía del equipo universitario de formar y dar rodaje a futbolistas de su cantera.

"Eso es inentendible, inexplicable. No tengo nada contra Jesús Molina, que me parecía en su momento uno de los mejores mediocampistas, pero la directiva de la Universidad va en contra de sus ideales, de sus intereses. ¿Dónde queda la cantera? Si usted me dice que no hay futbolistas en el mediocampo, donde está Santi Trigos por ejemplo... Yo no entiendo nada. Tiene 34 años, casi 35. Ya no es el Molina de antes y le quita espacio a un canterano", comenzó planteando Alex Blanco.

Quien coincidió en esa apreciación fue Rafael Márquez Lugo: "Vale también para Sosa, el arquero. No es posible que Pumas no pueda generar un arquero. No es posible que no tenga un volante de contención. Se habló mucho de los 18 futbolistas que debutó Andrés (Lillini). Yo no entiendo . Cada vez que Pumas hace contrataciones de este tipo se está disparando en el pie", opinó.

"Jesús es un gran jugador y no tiene la culpa. De lo que estamos hablando es de la ideología, la filosofía que tiene Pumas de ir hacia las formativas, de donde sacaba su mejor cantera. Siempre hubo jugadores y no creo que hoy no haya", expresó Alex Aguinaga coincidiendo también con sus compañeros.