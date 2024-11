¿Por qué no juegan Diego Valdes y Jonathan Dos Santos en América vs. Toluca por la Liguilla?

América y Toluca abren los cuartos de final del Apertura 2024 con un partido que promete mucho. El bicampeón, quien no tuvo un buen paso por la fase regular, recibe al segundo de la tabla en el primer partido de la serie de Liguilla. Sin embargo, la mala noticia para Jardine es que tiene ausentes.

Las 17 jornadas de la etapa regular no fueron sencillas para el club azulcrema. Tal es así que tuvo que acceder a esta fase final mediante el Play-In, en donde venció a Xolos por penales. Y como si no fuera suficiente que los resultados y el funcionamiento no acompañen, las bajas de jugadores también son un problema.

Tal es así que Henry Martín no fue incluido por André Jardine para el América vs. Toluca. Sin embargo, el delantero no es el único que brilla por su ausencia, sino que hay otros nombres a los cuales el entrenador extrañará en la ida de los cuartos de final.

¿Por qué no juega Diego Valdés en América vs. Toluca?

La ausencia de Diego Valdés se debe a que regresó lesionado de la reciente fecha FIFA. Es por eso que, para este primer partido de cuartos de final, André Jardine decidió no incluirlo entre los convocados para preservarlo y que llegue de la mejor forma posible al juego de vuelta.

¿Por qué no juega Jonathan Dos Santos en América vs. Toluca?

La ausencia de Jonathan se debe estrictamente a una decisión táctica del DT. De hecho, Dos Santos está en el banquillo, por lo que tendrá la posibilidad de ingresar al partido en caso de que Jardine lo considere necesario.

