Francisco Chacón, ex silbante de la Liga MX, reveló que el arbitraje podría ser el que ejerza un camino inhóspito en este férreo encuentro.

Pumas vs América: Alertan de posible mal arbitraje en el Clásico Capitalino

Tan sólo faltan unas horas para que se lleve a cabo el Clásico Capitalino entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM en lo que será la Jornada 7 del Torneo Clausura 2022, duelo al que auguran sea prometedor, pues el equipo de Coapa arriba a este encuentro con el ánimo por los suelos, pero en el que su estratega, el argentino Santiago Solari se juega el todo por el todo, y por ello no tendrá contemplaciones ante los felinos.

Pero este ímpetu por parte de Los Millonetas podría verse empañado por un mal arbitraje, así lo dejó ver el ex árbitro, Francisco Chacón, quien reveló por medio de sus redes sociales que el arbitraje ha venido en decadencia en el actual Clausura 2022, y el panorama para este clásico de la Ciudad de México podría no ser la excepción pues el silbante Fernando Guerrero, designado para pitar el partido de este fin de semana podría ser el villano de este duelo.

Y es que en días recientes la Comisión de Árbitros dio a conocer a los colegiados que iban a participar en la séptima fecha de la Liga MX y el llamado “Cantante” será el colegiado encargado de llevar las acciones en el Estadio Olímpico Universitario, decisión que fue duramente criticada por el ahora analista de TV Azteca luego de lo ocurrido hace unos días en el duelo entre León y Chivas.

Durante este partido, Guerrero cometió algunas fallas importantes que se volvieron tendencia en redes sociales, siendo el error más comentado un penal legítimo no marcado a favor de la escuadra de Guadalajara, jugada que provocó que el propio Arturo Brizio, Presidente de la Comisión de Arbitraje, reconociera dicha equivocación en su resumen semanal al no contar la pena máxima.

La predicción de Chacón

Lo que ha dado paso a las especulaciones de lo que se espera para uno de los encuentros más complicados de la temporada, pues un enfrentamiento entre América y Pumas, sin duda genera ámpula y más cuando se está jugando la permanencia del estratega de las Águilas en el Nido, por lo que Chacón decidió advertir que se esperan fallas en este duelo por parte del silbante, quien ya ha venido con errores en el actual torneo.

"Después de reconocer que Fernando Guerrero se equivoca en no sancionar un penal a favor de Chivas, el "Bacachos" Brizio lo designa para el Pumas vs América, no se necesita ser sabio para saber porque lo designó, aguas con la designación", escribió Chacón en su cuenta oficial de Twitter, y por ello ahora sólo queda esperar si Guerrero se mostrará mesurado para evitar conflictos o se irá por la tendencia que ha arrastrado en la campaña.