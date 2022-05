Se terminó la fase inicial o regular del Torneo Clausura 2022 por la Liga MX y entramos en etapas de definiciones directas para buscar al campeón. En una última jornada infartante, finalmente quedaron conformados los cuatro equipos que accedieron sin escalas a los cuartos de final, tales son los casos de Pachuca, Tigres UANL, Atlas y América.

Pero en otro orden de hechos, lo cierto es que el repechaje arrojó cuatro partidos más que interesantes y estos son: Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM; Cruz Azul vs. Necaxa, Rayados de Monterrey vs. Atlético de San Luis y Puebla vs. Mazatlán. Ahora bien, uno de los mencionados dice presente por primera vez en su historia dentro de la segunda etapa del campeonato.

Liga MX: ¿Qué equipo va a jugar por primera vez la Liguilla?

El equipo es Mazatlán. La realidad del cuadro "Violeta", que en el próximo mes de junio cumplirá tan solo dos años de fundación, es que pudo sumar este logro en el cuarto campeonato que afronta hasta el momento. Los anteriores resultados habían arrojado que quienes son locales en El Kraken culminaron en la 14° posición (Guard1anes 2020) y los 13° en el Guard1anes con Apertura 2021.

Como se mencionó anteriormente su rival será el Puebla, a quien superó por 2-1 en el presente certamen para cortar con las tres caídas padecidas en los otros cotejos. Oswaldo Alanís, Marco Fabián y el descuento de Pablo Parra fueron los que anotaron los goles de aquel choque.