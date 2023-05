La Liga MX cuenta con el que puede ser, posiblemente, el último torneo con repechaje. Por lo mismo, las escuadras que no lograron entrar entre los primeros ocho lugares van a necesitar aprovechar la oportunidad que se les presentó en este Clausura 2023. Hoy juegan Atlas y Santos, mientras que mañana harán lo propio el Atlético de San Luis y el Puebla.

Hay un dato que la gente no toma en cuenta. Se puede llegar a pensar que el primer criterio de desempate en un repechaje es la posición en la tabla, pero no. El repechaje no funciona igual que los cuartos de final y las semifinales. Incluso, es más acercado al desempate de una Final, con la salvedad de que en el repechaje no hay tiempo extra.

Por lo mismo, en caso de que alguno de los cuatro juegos finalice en empate, se definirá por penaltis. Serán los tiros desde los 11 pasos los que definan quién avanza y quién se va de vacaciones. Ya hubo un antecedente importante cuando el Puebla eliminó a las Chivas por esta vía, lo cual les permitió pelear el campeonato.

Puede ser el final

Se rumora que en la siguiente Asamblea de Dueños se le pondrá fin al repechaje. O eso fue lo que anunciaron las autoridades tras el fracaso de la Selección Mexicana. Sin embargo, faltará ver lo que decidan y voten los dueños del balón en nuestro país.

También se mencionó que volverá el ascenso y descenso, pero no hay nada confirmado. Hay equipos a los que ya no les hubiera alcanzado para permanecer en la Primera División, por lo que habrá que esperar las resoluciones de dicha reunión.

Los partidos del repechaje:

Cruz Azul vs Atlas | Sábado | 17:00 horas

Pachuca vs Santos | Sábado | 19:00 horas

León vs Atlético de San Luis | Domingo | 19:00 horas

Tigres vs Puebla | Domingo | 21:00 horas