Querétaro vs. Atlas: Liga MX definió el resultado del partido en La Corregidora

El sábado 5 de marzo debía ser un día de fiesta en La Corregidora. Querétaro recibió al Atlas por la novena jornada del Clausura 2022 de la Liga MX pero, lejos de ser un espectáculo para los aficionados de ambos clubes, todo terminó en una película de terror. Corridas, broncas e historias estremecedoras se viralizaron en formato de publicaciones y de videos sobre lo que ocurrió esa tarde en la casa de los Gallos Blancos.

Sin confirmarse muertos de manera oficial, el Gobierno del estado reveló que fueron 26 las personas que llegaron heridas al hospital. Más allá de los rumores, Mauricio Kuri aseguró que no se lamentaron víctimas pero sí aficionados en situaciones críticas. Pero no tener fatalidades no alcanzó para hacer la vista gorda.

FIFA se manifestó en contra de la violencia en el futbol mexicano que dio la vuelta al mundo durante todo el fin de semana. Gianni Infantino pidió rapidez para exclarecer la situación y es por eso que, este martes, se llevó a cabo una asamblea de dueños, de manera extraordinaria, en la que participaron también Yon de Luisa y Mikel Arriola como las caras visibles de la FMF y la Liga MX, en ese orden. Y ya hay resolución...

Querétaro no fue desafiliado

A través de una conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes, luego de la asamblea de dueños, Yon de Luisa y Mikel Arriola revelaron qué pasará con los Gallos Blancos. El equipo seguirá existiendo pero será bajo algunas estrictas condiciones que fueron explayadas frente a los medios de comunicación.

Atlas le ganó 3-0 a Querétaro

El partido que fue suspendido en La Corregidora estaba siendo en favor de los dirigidos por Diego Cocca gracias a una anotación de Julio Furch, a los 29 minutos de la primera mitad. La resolución de la Liga MX fue la de darle el partido ganado por goleada al último campeón del futbol mexicano.