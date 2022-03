De acuerdo con la información oficial del gobierno de Querétaro, el balance de los hechos violentos en el estadio La Corregidora fue de 26 aficionados lesionados y, afortunadamente, ningún fallecimiento, así como 14 detenidos. Una de las personas que fue internada en el Hospital de Querétaro es Esteban Hernández Martínez, también conocido como el Razor.

El Razor es seguidor del Atlas. En redes sociales se le pudo identificar con fotografías donde se le ve el escudo de los Zorros en el pecho, antes y después de las agresiones. Por el estado inconsciente en que se le vio el día de los acontecimientos, mucha gente se precipitó y creyó que había muerto en el estadio.

Pero no fue así. Fue trasladado en ambulancia al hospital. Llegó con un derrame cerebral muy pequeño en la parte posterior de la cabeza, con la cara muy hinchada, con muchos golpes en la cabeza y un pulmón inflamado. La esposa del Razor informó fuera del hospital que al momento "él se encuentra estable, él va mejorando, él le está echando ganas, sus signos vitales son estables, está reaccionando al medicamento y ya nomás pedirle sus oraciones para que siga mejorando día con día".

María Guadalupe Martínez López, madre del Razor, subrayó que "para toda la gente que está preguntándome por él, mi hijo está evolucionando, y para el que está diciendo que mi hijo no está internado, sí está internado, él va evolucionando, empezó a mover sus manos, los dedos de sus pies" y su esposa complementó que "lo van a desintubar poco a poquito para que él solito vaya reaccionando, lo tienen con la mínima oxigenación, él está respirando por sí solo". Asimismo, la madre rechazó los rumores que han envuelto al Razor: "Dicen que mi hijo está muerto y que yo me vendí, dicen que me dieron 20 millones para yo decir que mi hijo estaba vivo, con la vida de mi hijo yo no juego, la vida de mi hijo no tiene precio".

¿Cuándo darán del alta al Razor?

La señora María Guadalupe Martínez López agradeció el apoyo que ha recibido del gobierno de Querétaro en cuanto a estancia y alimentación y a las personas que han donado dinero a su cuenta en una idea que tuvieron los amigos de la infancia y compañeros de trabajo de Esteban Hernández Martínez. Por ahora, su madre espera su pronta recuperación para regresar con él a Guadalajara.

"El gobierno de Querétaro nos ha dado estancia, comida, lo que ocupemos para que no nos mortifiquemos, lo que ellos menos quieren es que nos sintamos mal, nos han cobijado, pero ni nos han traído dinero como se dice, ni nos han traído cheques, carros, nada de eso, créanmelo que no. Yo no me voy de aquí sin que mi hijo esté protegido o que esté malo, si mi hijo no despierta yo no me lo voy a llevar así, yo quiero que mi hijo esté bien, yo quiero que mi hijo salga caminando que me diga mamá, que me apriete mi mano". Por último, la señora María Guadalupe Martínez López pidió a los aficionados al futbol que "Ya no busquen venganza, estoy hablando por la vida de mi hijo por como yo lo veo, yo no quiero que se venguen, yo no quiero más pleitos, que se haga justicia" y a los divulgadores de información que "no lucren con la vida de mi hijo y con ninguna vida de los de aquí, que se informen, que investiguen".