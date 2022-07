Tigres UANL aún no se retira del mercado de fichajes. Luego de haber comenzado su participación en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el equipo universitario posee como prioridad reforzar la defensa y centra la atención en adquirir los servicios de un joven talento argentino. Se trata de Nehuén Pérez, quien pertenece a Atlético Madrid de España.

La directiva de los Auriazules cuentan con diferentes nombres en la agenda para fortalecer la última línea del elenco dirigido por Miguel Herrera. Sin embargo, el zaguero albiceleste es quien reúne mayor consenso y estaría dispuesto a analizar la propuesta del cuadro mexicano en caso de que no prosperen los ofrecimientos que tiene para continuar en el fútbol europeo.

Además, cabe destacar que el futuro del marcador central se convirtió en una incógnita. Esto se debe a que culminó su cesión en el Udinese de Italia y debe regresar al Colchonero, pero no será tenido en cuenta por su compatriota, Diego Simeone. Mientras se resuelve la situación, conoce la historia del futbolista y cómo le fue a lo largo de su carrera.

¿Quién es Nehuén Pérez, el defensa que busca fichar Tigres UANL?

Nehuén Pérez nació el 24 de junio de 2000 (22 años) en Hurlingham, localidad que pertenece a la provincia argentina de Buenos Aires. El defensa se formó en las Divisiones Inferiores de Argentinos Juniors y realizó su debut profesional el 9 de mayo de 2018 en el marco de la victoria 2-1 ante Independiente de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Luego de su presentación con el Primer Equipo, fue adquirido por Atlético Madrid a cambio de dos millones de euros durante julio de 2018. En enero de 2019, después de haber permanecido a préstamo en el Bicho, fue cedido por el equipo español al Famalicão de Portugal, donde gozó de continuidad y suscitó el interés de diferentes instituciones europeas.

En octubre de 2020, volvió a ser descartado de la planificación del Atleti y se marchó a Granada en busca de continuidad. Aunque no logró consolidarse, halló una nueva oportunidad en el Viejo Continente y se incorporó a préstamo a Udinese de Italia. En el cuadro de la Serie A, jugó con regularidad, exhibió su potencial y ocasionó que los directivos deseen retenerlo.

En la actualidad, Pérez entrena con la entidad madrileña, donde aún no disputó ningún encuentro y no será tenido en consideración, a la espera de resolver su futuro. Udinese desea adquirir su ficha como parte de la negociación por Nahuel Molina, quien sería transferido al Atlético, pero Tigres y otros equipos no pierden la esperanza por contratarlo.

¿Cómo le fue a Nehuén Pérez en la Selección Argentina?

Además de haberse desempeñado en diferentes equipos, el joven también representó a la Selección Argentina en distintas categorías. De hecho, formó parte de la Sub 17 en el Sudamericano de Chile 2017 y actuó para la Sub 20 en el Sudamericano de Chile 2019 y el Mundial de Polonia del mismo año. También participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Sub 23.

Por otro lado, fue convocado por Lionel Scaloni para la Mayor para un amistoso ante Uruguay (2019) y fue suplente en cinco cotejos de las recientes Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. De todos modos, aún no debutó con el combinado absoluto.