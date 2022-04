El director técnico argentino Daniel Alberto Passarella, campeón del mundo como jugador con la selección de Argentina en 1978 y 1986, tiene un capítulo en la historia de los Rayados del Monterrey por haberlos guiado a ganar el segundo campeonato de liga de su historia, en el lejano torneo Clausura 2003.

Daniel Alberto Passarella dirigió a los Rayados del Monterrey entres torneos: el Apertura 2002, el Clausura 2003 y el Apertura 2003, sólo en el segundo los clasificó a la liguilla y los llevó hasta la final en la que vencieron a Monarcas Morelia. Pero tres años antes del Káiser otro jugador argentino campeón del mundo en 1986, ya convertido en director técnico, fue prospecto para dirigir a la escuadra regiomontana.

Entre 1999 y 2000, el empresario Gilberto Lozano fue presidente de los Rayados del Monterrey. Cuando asumió el cargo, tuvo dos candidatos del mercado nacional para el puesto de director técnico, entre ellos Alfredo Tena, pero el dirigente se decepcionó porque notó que los entrenadores buscados querían llegar al equipo con sus jugadores.

"Originalmente busqué a Alfredo Tena, el Capitán Furia, fue al primero con el que tratamos de llegar para que dirigiera al equipo, eran dos del futbol mexicano con los que platiqué y me di cuenta de algo que a mí no me gustó", contó Gilberto Lozano en entrevista para Mediotiempo. "Me llamaba la atención que ellos venían con su rebaño, 'vengo yo, pero te tienes que traer a fulano, sultano y perengano' y eso a mí no me gustaba, 'ésa no es tu tarea'; a mí me empezó a alejar de considerar técnicos del futbol mexicano porque siempre venían con su rebaño, traían sus dos, tres, cuatro, cinco jugadores, imagino ganaban también en la transacción".

Monterrey buscó a Jorge Valdano

Luego de enterarse de los sueldos que ganaban entrenadores del mercado nacional como Javier Aguirre, Enrique Meza y Ricardo La Volpe, Gilberto Lozano recordó que, con asesoría de Emilio Fernando Alonso, "busqué originalmente a Jorge Valdano y Benito Floro" y fue este último el elegido quien estuvo al frente de los Rayados del Monterrey entre 1999 y 2001.