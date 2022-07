León comenzó el Apertura 2022 con una agónica victoria ante Atlético San Luis, por 2-1, en lo que también significó el inicio de la etapa de Renato Paiva como entrenador. Sin embargo, la afición se mostró molesta en las últimas semanas por la ausencia de una de las figuras del equipo.

Y es que Santiago Colombatto, mediocampista argentino, ha tenido un buen rendimiento en los últimos torneos, motivo por el cual se convirtió en uno de los preferidos para la afición de la Fiera. Aún así, Renato Paiva se defendió y aclaró la situación del mediocampista. "Colombatto ha pedido salir, no es una cuestión de que yo no quiero a Colombatto. Santiago fue titular en todos los partidos de pretemporada, ha hecho dos goles", explicó en conferencia de prensa previa al juego ante Pumas.

Paiva considera que poco puede hacer ante este tipo de situaciones: "Cuando el jugador se acerca conmigo y me dice, tengo esta oportunidad, profe, quiero irme a Europa, dígame cómo es Boavista usted que es portugués, tengo esta oportunidad, qué le voy a decir yo, si él siente que es mejor para él, no hay cómo".

El nuevo entrenador de León para el Apertura 2022, insistió en los deseos del futbolista de salir: “Colombatto me mandó un mensaje para decir que ya no estrenaba más, el presidente me ha mandado otro mensaje diciéndome que a partir de hoy Colombatto no entrena, y les juro que percibí, hace dos días por un vídeo que me mandaron, que Colombatto estaba entrenando aparte, sé que hay un problema de Boavista no puede inscribir jugadores, no sé si este relacionado con eso".

El enojo de los hinchas

Paiva bromeó luego con la situación, al explicar que ha sido blanco de las críticas de la afición tras la ausencia del mediocampista: "Mi Instagram está lleno de mensajes de fans de León a decir que yo no deje ir a Colombatto. Colombatto ha pedido salir, no es una cuestión de que yo no quiero a Colombatto”.