El veranito llegó a las Chivas de Guadalajara. Este sábado, se impusieron 3-1 a Pumas con goles de Jesús Orozco, Alexis Vega y Gil Esaul Alcalá en contra para sumar así su tercera victoria consecutiva y su cuarto partido sin conocer de derrotas en el Apertura 2022 de la Liga MX, en el que han logrado escalar ya hasta la séptima posición al menos hasta que se complete la jornada 11 este domingo.

Pese a la satisfacción que genera el resurgir del Rebaño, al entrenador Ricardo Cadena le tocó también referirse a un tema un tanto más incómodo en rueda de prensa, pues fue consultado por el malestar que hizo expreso el futbolista Alan Mozo por la falta de oportunidades desde su llegada al equipo.

“Alan está trabajando junto al resto de los compañeros que han podido ser parte del once inicial. Es un chico que trabajo de parte importante, tiene un gran ánimo, es un chavo que contagia al vestidor. No tengo ningún problema con él, debe ser paciente porque muchos otros compañeros también fueron pacientes. Por ejemplo, el Chapo en las primeras jornadas ni a la convocatoria asistió”, señaló el entrenador.

¿Qué había dicho Alan Mozo sobre su situación en Chivas?

Previo al duelo ante Pumas, equipo en el que tuvo grandes actuaciones, Alan Mozo había expresado su decepción por la falta de oportunidades que le tocó vivir desde su llegada a Chivas de Guadalajara, que había sido anunciada como fichaje estelar y generado importantes expectativas en los fanáticos.

“No sé si desesperación, pero en este caso como jugador me encanta jugar y el no poder ayudar al profe, a mi equipo, claro que no me gusta, pero no por eso voy a restar. Hay que tener paciencia y cuando llegue mi oportunidad, aprovecharla. Somos un equipo, ganamos todos, perdemos todos, estoy feliz de estar acá”, había señalado en diálogo con TUDN.