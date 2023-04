Como es sabido, Diego Cocca es el actual entrenador de la Selección Mexicana, mientras que Ricardo Ferretti asumió hace poco en el banquillo de Cruz Azul. Sin embargo, hace algunas semanas atrás, el Tri seguía sin definir al reemplazante de Gerardo Martino, y el Tuca continuaba sin trabajo.

Con una gran experiencia en la Liga MX, donde dirigió a Tigres UANL en su época dorada, Ricardo Ferretti se veía con chances de tomar las riendas de la Selección Mexicana. Por eso, según contó en La última Palabra, se puso en contacto con la FMF con el objetivo de ser considerado.

Sin embargo, Ferretti recibió una contundente negativa desde la Federación: "Hablé, pregunté, 'oye, hay alguna posibilidad?' y me dijeron 'no'. Ah bueno, gracias", contó el experimentado entrenador sobre aquel momento en que buscó llegar al banquillo de la Selección Mexicana.

Comprometido con Cruz Azul

Por otro lado, Eduardo de la Torre le preguntó a Ferretti si asumiría en el Tri en caso de que surja una crisis, pero su respuesta también fue muy clara: "Si tengo contrato con Cruz Azul, no. Pretendo cumplir mi contrato hasta diciembre. Si el ingeniero Velázquez me dice 'Tuca, hay otros planes, gracias', no hay ningún problema".

En ese sentido, respecto a una posible salida de la Máquina como hizo Diego Cocca, Ricardo Ferretti aclaró que eso dependerá de la directiva: "Lo tiene que escoger él (Víctor Velázquez), no yo. Yo tengo un contrato firmado contigo, y tú eres el que rompe o lo sigue, no yo. Mi palabra es al 100. Aunque sea la Selección de Brasil", dijo entre risas.