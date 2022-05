Rodolfo Pizarro protagonizó uno de los traspasos más interesantes del actual mercado de pases. Con pasado en Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara, el mediocampista ofensivo decidió escuchar las ofertas de la Liga MX, luego de no poder encontrar su mejor versión en Inter de Miami.

Tentado para regresar a los dos clubes que ya defendió, Pizarro eligió en definitiva la oferta de Rayados de Monterrey, con el que disputará el Clausura 2022 y, además, como si fuera poco, el Mundial de Clubes. Sin embargo, a pesar de un año muy cargado, el futbolista también reconoce que el Mundial de Qatar aparece en su horizonte.

Además, Pizarro considera que en esta oportunidad, podrá hacer las cosas incluso mejor de lo que lo hizo antes: “Para mí, creo que será mucho mejor etapa esta. Estoy mucho más maduro, mucho más comprometido, con muchas ganas de trascender, de demostrar que todavía puedo alcanzar mi mejor nivel o un mejor nivel del que he tenido a lo largo de mi carrera”, reflexionó el jugador de 27 años.

El sueño mundialista y la ilusión de ganar títulos con Rayados

Pizarro, que supo formar parte de la Selección Mexicana, quiere volver a recibir el llamado de Gerardo Martino: “Viene el Mundial, tengo que dar el extra para regresar a la Selección, para poder competir por un lugar. Y sí, estoy convencido de que va a ser una mejor etapa y que vamos a lograr muchas cosas importantes por el equipo que tenemos”.

Consultado acerca del paso trunco que significó su estadía en la MLS, donde no logró el salto a Europa que muchos imaginaban, Pizarro restó importancia: “De mi parte ahorita sólo estoy mentalizado en hacer las cosas bien aquí, en responder esta confianza que me dieron y no pienso nada más. Quiero hacer las cosas bien aquí, ganar títulos y defender esta playera”, sentenció.