"Que su ex no me hable": Rodolfo Pizarro silenció a un periodista en Twitter

Todo está dado. Rodolfo Pizarro renunció a una gran parte del salario que percibía en la Major League Soccer con Inter Miami y se pondrá la playera de Monterrey para el Mundial de Clubes que se disputará, a partir del mes de febrero, en Emiratos Árabes Unidos. ¡Rayados tendrá refuerzo de lujo para el 2022!

Se especuló con un retorno a las Chivas de Guadalajara pero finalmente, gracias al intento hecho por Duilio Davino y el resto de la directiva, el Joker tendrá otro capítulo con los regiomontanos. Eso sí, al regresar a la Liga MX tendrá que afrontar las críticas de los periodistas, como sucedió este miércoles en redes.

"Si se concreta lo de Rodolfo Pizarro a Rayados será la enésima oportunidad a un jugador sobrevalorado, inflado, que no mantiene los pies sobre la tierra y que vive del trabajo colectivo para lograr triunfos. Ah, se me olvidaba, se esconde en los momentos importantes", escribió Omar Zerón, de TNT Sports.

La frase llegó al teléfono del centrocampista de 27 años, quien se encargó de sepultar al reportero con unas palabras dedicadas hacia su vida privada: "Nombre, déjalo. Nada más a la otra que no me hable su ex vieja para que no me tenga tanto rencor jajajaja. Lo entiendo a mi Omarcitititito. Saludos, mi rey".