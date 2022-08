Todos sabemos que la relación entre Rubens Sambueza e Ignacio Ambriz no es de las mejores dentro del mundo del futbol mexicano. De hecho, protagonizaron una gran polémica a inicios de este año ya que el Director Técnico fue presentado en el Deportivo Toluca, club en el que jugaba el mediapunta argentino. ¿Qué sucedió? El jugador se tuvo que marchar al Atlético de San Luis.

En la jornada de ayer, los Potosinos derrotaron a los Diablos Rojos por 1-0 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez y el zurdo se dio el gusto de tener algunos minutos contra su extécnico. Ingresó al minuto 84 de juego y le alcanzó para tener varios contactos con la pelota y generar dos faltas para llevar el partido a la congeladora. Luego, aprovechó para destrozar a Nacho por cómo lo cepilló de la institución...

Rubens Sambueza platicó con ESPN y aseguró que el único capaz de decirle las cosas a la cara fue Antonio Naelson. "Me molestaron las formas, la forma de cómo me tocó salir, de que no me dijeron las cosas. Bueno, solo Sinha, que era el Director Deportivo y le agradezco porque con él jugué y tengo muy buenos recuerdos", explicó el experimentado jugador.

Más adelante detalló: "Él (Sinha) fue el que me dijo que no iba a ser tenido en cuenta, pero me hubiese gustado que el técnico (Ignacio Ambriz), en este caso la gente que iba a manejar el equipo, me lo dijera en la cara". Claro, Nacho le dio la espalda y simplemente esperó que se vaya del club, ya que no lo iba a utilizar a lo largo de la temporada.

Por otra parte, Sambueza aseguró que las últimas inversiones millonarias del Toluca de cara al Apertura 2022 le dolieron. "He de confesar que tengo un poco de envidia, porque me hubiese gustado que ese equipo que armaron ahora o esa inversión que hicieron la hubiesen hecho antes, cuando me tocó estar ahí. Pero bueno, por diferentes circunstancias no se dio y en esa época peleamos con lo que teníamos y creo que competimos muy bien", sentenció Rubens.