En el partido correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, Santos Laguna cayó 1-0 en su visita a Tigres UANL en El Volcán y decretó su eliminación del campeonato. El global finalizó 2-2, pero el equipo que se vio favorecido con este resultado fue el Regiomontano, ya que en la Fase Regular culminó mejor posicionado.

Los elementos de los Guerreros se fueron cabizbajos y muy tristes hacia los vestidores una vez el árbitro pitó el final del encuentro. Querían revancha de lo ocurrido en el semestre pasado, pero un gol agónico de Carlos Salcedo les quitó la posibilidad de pelear por el título. Esta impotencia se vio reflejada en las declaraciones de Guillermo Almada, su Director Técnico, y Brian Lozano, una de sus figuras más relevantes.

La palabra de Guillermo Almada

El entrenador uruguayó resaltó en conferencia de prensa: "Hubiésemos querido llegar a la final, teníamos la esperanza y hoy la amargura de no poder pasar, pero tenemos que seguir trabajando y apuntar al semestre que viene, muy importante para nosotros, tenemos dos campeonatos. La idea es emparejarlos a todos y a medida que podamos contar con todo el plantel, hacernos más fuertes".

"Me siento realmente orgulloso por la entrega, disposición y garra de mis futbolistas el día de hoy. Por momentos no se pudo jugar, porque Tigres jugó muy bien, por más que lo intentamos. Nos sentimos muy orgullosos del torneo que conducimos, entregaron todo, los jugadores están muertos en el vestuario, no solo en la parte anímica, sino físicamente, porque corrieron hasta lo que no tenían", sentenció.

La palabra de Brian Lozano

Por otra parte, el Huevo Lozano compartió una publicación en su cuenta de Twitter donde mencionó: "Un golpe más de tantos en este año!!! Solo aprender de todos estos golpes, aceptar críticas y desde ya empezar a preparar el año que entra!! Gracias por el apoyo y perdón por defraudar!! Así mismo siento orgullo de lo que demostró este equipo todo el torneo!!".