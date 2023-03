El jugador brasilero y su agente generaron malestar en la cúpula dirigencial de Tigres UANL, por lo que podrían no llegar a un acuerdo.

Tal como te hemos ido adelantando en Bolavip, Tigres UANL y Rafael de Souza se encuentran negociando por su contrato, el cual finaliza en agosto de este 2023. Ambas partes quieren la continuidad, pero no se ponen de acuerdo en términos de duración y ahora se sumó una nueva exigencia del agente del jugador que sigue complicando las cosas. Cruz Azul mira de reojo mientras tanto.

Fabio Santanna, representante del mediocampista brasilero de 33 años, arribó a México en los últimos días para platicar con los directivos Felinos y poder extender el vínculo. Sin embargo, sus actitudes han generado malestar en el conjunto Auriazul y podría provocar que Carioca se quede sin la posibilidad de defender la playera que tanto aprecia.

"Tienen que ser tres años. Sí, no hay (acuerdo con Tigres). No sólo Cruz Azul, sino otros equipos de Arabia Saudita y Brasil (están interesados en Rafael Carioca). De un jugador de ese nivel siempre se habla bien, ese tipo de jugador siempre la gente lo quiere y es normal, pero Rafa está muy decidido a permanecer en Tigres", señaló Santanna ante los medios de comunicación, para poner aún más presión en la cúpula dirigencial de Tigres.

No solo eso: además pide un aumento considerable en su salario. La directiva Felina se ha molestado con esta actitud y agresividad del agente, pero aún así están analizando la propuesta que le acercó al club. Lo cierto es, sin embargo, que no están para nada de acuerdo con sus exigencias y es muy probable que no accedan a las mismas.

Esto le abriría las puertas a Cruz Azul, que pretende ficharlo de manera gratuita de cara a la temporada que viene. Ricardo Ferretti, su flamante entrenador, lo conoce muy bien y pidió por su contratación, por lo que los mandamases de La Máquina podrían darle una alegría al timonel.