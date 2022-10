¿Se marcha? Fernando Ortíz no se atrevió a confirmar que seguirá en el América

América recibió uno de sus golpes más contundentes de los últimos años, y en un torneo prácticamente perfecto han quedado fuera en las semifinales a manos del Toluca, equipo que supo plantarse en el Estadio Azteca.

Ahora, el cuadro Azulcrema tendrá que romper filas y preparar el Clausura 2023, torneo que seguramente tendrá sabor a revancha y en el cual todo parece indicar que se mantendrán con Fernando Ortíz.

Sin embargo en la conferencia de prensa post partido el Tano no se atrevió a confirmar su continuidad, debido a que dependerá de la dirigencia: “Tengo contrato un año. La directiva tendrá que analizar o no, es problema de ellos. Si llegara a suceder algo me lo comunicarán”, dijo.

Igualmente, consideró que su equipo planteó un partido muy serio y que no lograron sacar gracias a la figura de Tiago Volpi: “Faltó un gol y hubo muchísimas llegadas. El portero de ellos fue la figura del partido”.

Por último, Ortíz puso el pecho a las balas y se consideró como responsable por el descalabro: “El culpable soy yo. Todos sabemos lo que significa no poder conquistar algo en esta institución”, aseguró el argentino en la conferencia de prensa.