Pachuca dio una demostración de contundencia en la Gran Final del Torneo Apertura 2022, consiguiendo imponerse con claridad ante Toluca por el global de 8-2 y de esta manera sumar un nuevo título de la Liga MX a sus vitrinas.

Los Tuzos ahora mismo no piensan en otra cosa que disfrutar el momento y festejar por todo lo alto la hazaña protagonizada en la Liguilla. Sin embargo, en el club saben que podrían afrontar un mercado de pases bastante movido.

Y es que el equipo de Guillermo Almada se quedaría sin una de sus figuras para el Torneo Clausura 2023: Erick Sánchez, mediocampista que disputó todos los partidos a lo largo del semestre y que podría marcharse al futbol de Europa.

"No se sabe, se lo comenté a mis representantes y al club, pero no me dijeron nada hasta que pasara esto. Ya ahorita estar enfocado en Selección que es lo importante y ya después si me toca salir a Europa, que sea lo que todos queremos, pues ya me lo dirán", dijo a Fox Sports.

En ese sentido, Sánchez no descarta que el de este domingo haya sido su último partido con la playera de Pachuca en la Liga MX. El mediocampista fue incluido en la prelista de Gerardo Martino y su presencia en el Tri podría ayudarlo a dar el salto a Europa.