Tiago Volpi es uno de los mejores porteros de la actualidad en el futbol mexicano. El brasileño de 32 años se sumó al Deportivo Toluca en el verano de 2022 y rápidamente demostró sus condiciones, siendo hoy por hoy una figura indiscutida del equipo, que además le da la confianza de ejecutar penales.

La quinta valla menos vencida que el guardameta Choricero ostenta en este Torneo Clausura 2023 y su 73% de eficacia a la hora de parar balones lo han posicionado como un objeto de deseo. Tal es así que en las últimas horas circuló fuertemente el rumor de que la directiva de Rayados estaba tras los pasos de Volpi.

Horas después apareció el testimonio de Juan Carlos Cartagena, periodista de TUDN que sigue la actualidad del cuadro Escarlata. A través de uno de sus clásicos videos en Facebook, el reportero afirmó que no está en los planes de Toluca el dejar ir a Tiago Volpi, toda vez que dudó que Monterrey realmente quiera llevárselo teniendo a Esteban Andrada con contrato por un año más.

"Tiago Volpi se va.. se va a quedar con el Deportivo Toluca. No tiene razones lo que aparecía en redes sociales lo de la salida del guardameta del equipo de Toluca hacia Regiolandia. No me queda la menor duda, que hoy, salvo Chivas que no lo puede contratar, el resto de los equipos estarían interesados en un guardameta que además de ser importante en su trabajo, que ha salvado a Toluca, que ha detenido goles y también mete", comenzó explicando Cartagena.

Y completó: "Está muy claro que lo que hoy hay con Tiago Volpi, con su figura y el líder que es, interesa. Sin embargo, no es real que vaya a salir del equipo de Toluca, incluso hasta dudo de lo de Rayados de Monterrey ya que Andrada tiene contrato hasta el 2024 con el equipo de Rayados, entonces por ahí no va la situación. Más allá de eso, de lo de Rayados, hoy Toluca no tiene el interés en deshacerse de un guardameta líder, ejemplar, que además hace muy buen grupo, que cobra los penales, que no es nada pero nada fácil de sustituir. No está en el plan deshacerse, por el contrario, ya se están planeando que partes pueden ir reforzando..."