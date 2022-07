Ya ha comenzado la tercera jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y algunos planteles siguen configurándose con altas y bajas como el de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que recientemente fichó al defensa Vladimir Loroña y podría dejar ir al volante extremo Yeferson Soteldo.

Con apenas seis meses en el plantel de los Tigres y luego de protagonizar un evento de indisciplina previo al inicio del torneo Apertura 2022 y un percance automovilístico ya comenzado el certamen, el venezolano Yeferson Soteldo ha generado insistentes rumores respecto a una exportación al futbol de Europa, específicamente el de Grecia.

Sin embargo, a un día de enfrentar a los Xoloitzcuintles del Tijuana, Miguel Herrera, director técnico de los Tigres tiene en consideración a Yeferson Soteldo: “Hasta el día de hoy no hay nada, la directiva no me ha comentado nada, sigo considerándolo y apareciendo con nosotros, seguirá manteniendo la misma competencia interna que hemos logrado y si el día de mañana decide abrir esa plaza pues la ocuparemos, no la vamos a dejar vacía".

En conferencia de prensa de prensa, Miguel Herrera comentó que la incorporación de Vladimir Loroña fue fortuita. “No era la posición que buscábamos, pero se abrió la oportunidad de habernos hecho de un buen defensa de selección mexicana, que ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos (Tokio 2020). Loroña de repente nos podrá ayudar en algunas circunstancias con central de línea de ters si se quiere dentro del partido no es que juegue de central, me pareció buena opción, me lo ofreció la directiva, es mexicano, no estorba al contrario suma".

No hay problemas entre Miguel Herrera y Rafael Carioca

En lo que va del torneo Apertura 2022, el mediocampista brasileño Rafael Carioca solo ha jugado 30 minutos, lo que ha levantado especulaciones de que tiene conflictos con Miguel Herrera, versión que el mismo entrenador ha rechazado nuevamente: "El chisme que hace un comentarista en los partidos es eso, un chisme, porque no hay nada con Rafa, estamos tratando de evolucionar y de cambiar, trato de dar otra idea e imagen, pero no quiere decir que Rafa esté descartado, él puede jugar y se sigue manteniendo en pie en los entrenamientos, que no invente que hay problemas. No hay nada, son decisiones tácticas que yo tomo".