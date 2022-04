Bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, los Tigres han ido de más a menos y en este torneo Clausura 2022 apuntan a llegar como líderes a la liguilla y ya clasificados buscar el octavo título de liga de su historia con el delantero francés André-Pierre Gignac en plan estelar.

André-Pierre Gignac ha marcado gol con los Tigres en nueve jornadas consecutivas, desde la 3 hasta la 12, y lidera la tabla de anotadores con 10 goles y está perfilándose para ganar su tercer título de goleo individual en el futbol mexicano para sumarlo al que conquistó en los torneos Clausura 2016 y Apertura 2018.

Con ese lucimiento individual de André-Pierre Gignac, a Miguel Herrera la han cuestionado que Tigres depende de lo que hace o deja de hacer el delantero francés, pero el director técnico rechazó esa idea y argumentó que los felinos tienen repartidas sus responsabilidades.

“No es que juguemos para Gignac, el compromiso es llevar la pelota para a la parte frontal del equipo, el punta de lanza es Gignac y está cumpliendo con lo que queremos, pero han anotado goles Vigón, Florian, Luis, Nico, algún defensa; los jugadores se están repartiendo los goles, estamos cumpliendo con nuestro objetivo de llevar la pelota al último tercio y los que están arriba cumplen su labor. El de mayor obligación es el centro delantero y en este caso es André”, expresó Miguel Herrera. "Ojalá se lleve el Balón de Oro con ese tenor de ser campeón goleador, me da mucho gusto, la mayoría de los equipos que he dirigido han tenido campeones de goleo, creo me faltó Veracruz, y me da gusto".

Alineación de Tigres contra Pachuca

Este jueves 7 de abril, los Tigres enfrentarán al Pachuca en el estadio Hidalgo en partido pendienyte de la jornada 9 del torneo Clausura 2022 y Miguel Herrera utilizará la siguiente alineación titular: Nahuel Guzmán, Jesús Dueñas, Diego Reyes, Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier Aquino, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Florian Thauvin, Luis Quiñones y André-Pierre Gignac.