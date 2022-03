En el partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, Tijuana derrotó 1-0 al FC Juárez en el Estadio Caliente y bajo el arbitraje de Luis Enrique Santander Aguirre. Con este resultado, el conjunto de Baja California escaló hasta la novena posición en la tabla y se mete en la Repesca; mientras que el de Chihuahua se mantiene anteúltimo.

A Xolos y Bravos les tocó una misión difícil: tratar de terminar la noche y la fecha en un nivel decente, luego de todas las emociones que vivimos a lo largo del fin de semana. Y la realidad es que no cumplieron, ya que veníamos de dos partidazos (América vs. Toluca y Atlas vs. Chivas) y éste no estuvo a la altura. Para fortuna de los espectadores que vieron el duelo entero, hubo un tanto salvador en los minutos finales.

Dos de los peores equipos del futbol mexicano se midieron y esto quedó en evidencia: no se jugó de manera linda o llamativa; además de que uno de los dos no pudo aprovechar la ventaja de tener un futbolista más durante casi una hora. Hacemos referencia a los dirigidos tácticamente por Ricardo Ferretti, quienes se vieron favorecidos por la temprana expulsión del joven Víctor Guzmán pero no lograron hacer nada al respecto.

Juárez fue el que intentó llevarse la victoria, pero no mostró eficacia en los momento finales y se fue con las manos vacías de Baja California. Esto condena al Tuca, ya que sigue siendo anteúltimo en la clasificación general y dejó pasar la oportunidad de igualar la línea de su rival de turno, con quien pelea en el cociente y por un lugar en el Repechaje. Ahora, los Rojinegros le sacaron una gran diferencia en la tabla.

Los de Sebastián Méndez hicieron lo que pudieron luego de la roja, y tuvieron recompensa por saber aguantar el resultado. A los 41 minutos del segundo tiempo, Joaquín Montecinos (quien ingresó desde el banco) fue el encargado de marcar el único gol de la noche en una contra letal. Segundos antes, había errado un penal. Pasó de ser villano a héroe en un abrir y cerrar de ojos, y el causante de la alegría de todo el pueblo de la Jauría.