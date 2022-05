El Deportivo Toluca estiró su crisis futbolística que lo viene acechando en los últimos años y realizó un Torneo Clausura 2022 de Liga MX para el olvido. A pesar de que contrató un entrenador con experiencia como Ignacio Ambriz e inició el semestre con 9 puntos de 12 posibles, el equipo se fue cayendo a pedazos con el correr de los partidos y terminó metiéndose en una pelea que no le correspondía: la multa de la Tabla del Cociente. Y la ganó, en el mal sentido.

Está claro que la época dorada de los Diablos Rojos ya pasó, y hoy está demasiado lejos de poder plantarle cara al América y el Guadalajara para poder amenzarlos en la tabla de títulos. De hecho, ya ni siquiera puede clasificarse al Repechaje, al cual van 12 de 18. Es por eso que Christian Martinoli, uno de los aficionados más relevantes que tienen los Choriceros, se expresó a través de sus redes sociales tras este papelón y lanzó un fuerte análisis.

"Un plantel tan malo no se podía salvar en el último minuto. A palmar sin chistar. Una vergüenza todo. En fin, nos faltarán 33 melones para comprar un par de petardos de los que acostumbramos últimamente. Toluca tocó fondo. Se tienen que ir del club muchos, incluídos los del Consejo", señaló con contundencia el relator de Azteca Deportes, ganándose el apoyo de muchos seguidores escarlatas.

Más adelante, aunque se contuvo de soltar más críticas hacia la directiva, cuerpo técnico o jugadores, se acordó de un exentrenador del Toluca: "(Hernán) Cristante formó también parte de este cabaret en lo que se transformó el Toluca y hoy se salvó con Querétaro. Cosas que pasan". Claro, el argentino logró ganar en la última fecha (4-0 a Juárez) y superó a los Diablos Rojos en la Tabla de Cociente, dejándolo en el puesto 16. Con esto, la multa de 33 millones de pesos.

Ignacio Ambriz, el único responsable del fracaso de Toluca

Esto es lo que admitió el propio Nacho en conferencia de prensa, cuando se sinceró y realizó un análisis de lo que ha sido el torneo de su equipo. "Al final hay muchas cosas en la cabeza. El único responsable y el que ha fracasado pues soy yo. Me contrataron para entregar buenas cuentas, me contrataron para salvar y no pagar esta multa que hoy se cobra para los últimos tres lugares", apuntó el DT. Además, puso en duda su continuidad en el club.