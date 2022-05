En el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, el León y Deportivo Toluca nos regalaron uno de los mejores espectáculos del semestre e igualaron 4-4 en el Estadio Nou Camp. El resultado no le sirvió a ninguno de los dos: la Fiera no logró el objetivo de clasificarse al Repechaje de la Liguilla; mientras que los Choriceros no pudieron entrar a Repesca ni evitar la multa de la Tabla de Cociente.

Aunque parezca difícil de creer, uno de los equipos más grandes del futbol mexicano está sumergido en una enorme crisis hace ya varias temporadas y no puede salir. Ni Ignacio Ambriz, uno de los mejores entrenadores en los últimos años, ha sido capaz de devolverle la ilusión a los fanáticos. Es por eso que una vez consumado el empate, dialogó en conferencia de prensa y lanzó una fuerte autocrítica.

"Al final hay muchas cosas en la cabeza. El único responsable y el que ha fracasado pues soy yo. Me contrataron para entregar buenas cuentas, me contrataron para salvar y no pagar esta multa que hoy se cobra para los últimos tres lugares. Hoy el equipo muestra otra cosa, han sido muchas derrotas, han sido demasiados goles recibidos, no ganamos en casa, que es cuando te haces fuerte. Hay muchas cosas dentro de la cabeza, pero el máximo responsable soy yo", señaló con contundencia Nacho.

Más adelante confesó sentirse "apenado, avergonzado porque no hicimos más para poder, en fechas anteriores, jugar como hoy lo hemos hecho con mucha determinación. La realidad dice que hoy hemos pagado una multa que estaba entre lo que me había comprometido con el dueño, con el consejo y nada. Hace un año estaba festejando una cosa importante, hoy me tocan estos sinsabores del futbol y lo tengo que aceptar como tal y siempre digo que de los verdaderos fracasos aprendes mucho y no me queda más que ponerle el pecho a las balas y aceptar que no ha funcionado muy bien el equipo".

¿Ignacio Ambriz seguirá siendo DT de Toluca?

"En mi futuro nunca me preocupo ni cuando salen las cosas bien, ahora que salen mal, tampoco. Simplemente trato de estar muy ecuánime en todo, no te sientes bien porque fracasas, porque no lograste un objetivo que era, primero alejarnos de la porcentual, después intentar calificar entre los primeros ocho. Ninguno hemos logrado, ha sido un torneo muy malo y son las consecuencias de no haber hecho ese torneo aceptable que yo quería", sentenció Ignacio Ambriz.