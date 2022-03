Si hablamos de equipos irregulares del futbol mexicano, uno de los primeros que se nos viene a la cabeza es el Deportivo Toluca. Con tan solo repasar lo que fue su rendimiento en este inicio de Torneo Clausura 2022 de Liga MX nos alcanza para entender por qué afirmamos esto. Empezó con una goleada 0-5 frente a Pumas, se recuperó hilando 3 victorias consecutivas y luego cosechó 1 solo triunfo en 6 presentaciones (con 4 derrotas). ¿Qué es lo que le sucede a los Diablos Rojos?

Además de que todavía Ignacio Ambriz le está imprimiendo su identidad al equipo, hay que resaltar que el entrenador ha sufrido algunas bajas en puestos clave. Por ejemplo Luis García, su arquero titular, se lesionó en el precalentamiento ante Necaxa en la jornada 9 y desde entonces no ha tenido actividad. Luego de casi un mes fuera de las canchas, tiene todo para retornar este fin de semana.

El portero de 29 años nacido en Talpa de Allende está totalmente recuperado de sus molestias, ya se entrena a la par del grupo y apunta a la titularidad para el próximo domingo. El Toluca recibirá ni más ni menos que a Puebla, equipo que está tercero en la tabla de posiciones y atraviesa un gran momento. A pesar de que es una verdadera prueba de fuego, los Choriceros están convencidos de que pueden ganar y se muestran motivados tras aquella "reunión" con los fanáticos en una práctica.

"Veo a un equipo con mucha hambre, yo creo que Toluca va a cambiar la cara. Estoy convencido de eso porque lo veo en todos mis compañeros, en el cuerpo técnico, en todos los que pertenecemos al grupo. Estoy convencido que este domingo vamos a salir a dar lo mejor de nosotros, y con garra y mucha actitud vamos a sacar esto adelante", admitió Luis García.

Luis García, embroncado por lesionarse

Por último, el arquero apuntó: "Lamentablemente uno no quiere eso (lesionarse) porque yo no quería dejar así al equipo, te quedas con ese enojo de que querías estar en los momentos importantes donde el equipo te necesitaba, o te sentías bien para seguir con la titularidad. También está Gustavo (Gutiérrez) que trabaja para eso. Es muy importante esa competencia sana y esa competencia donde si no está uno, está el otro para asumir la responsabilidad".