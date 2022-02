Hace instantes, el Deportivo Toluca acaba de confirmar una noticia que ya se sabía hace bastantes días: Michael Estrada dejó de ser jugador de la institución. A pesar de estar en un gran momento a nivel individual con la Selección de Ecuador, la directiva de los Diablos Rojos decidió cederlo a préstamo por un año y con opción a compra al DC United de la Major League Soccer. ¿Cómo reaccionaron los fanáticos?

"Mucha suerte, Michael. ¡Éxito en tus próximos proyectos!", señaló el club en sus redes sociales para despedir al centrodelantero de 25 años. Sus números con la playera roja no fueron los mejores: anotó 17 goles y repartió 5 asistencias en 66 partidos disputados. Desde enero del 2020 hasta aquí, no pudo ayudar al equipo a pelear títulos y no terminó de convencer a la afición.

No cabe duda de que Michael Estrada tiene un talento muy importante, prueba de ello es que juega para la Selección de Ecuador que se está clasificando al Mundial de Qatar 2022 en las Eliminatorias de Concacaf y que fue pretendido por Boca Juniors en los últimos meses. Sin embargo, por temas de actitud y falta de motivación para representar al 10 veces campeón de Liga MX, generó cierto malestar en una gran parte de los fanáticos.

Es por eso que, apenas el Toluca comunicó su salida, celebraron en la caja de comentarios y hasta publicaron distintos memes y trolleos para festejar que ya no verán al ecuatoriano en el Infierno. Poco les importó que perdieron a un elemento en ataque con el Torneo Clausura 2022 de Liga MX ya comenzado e Ignacio Ambriz no podrá reemplazarlo, por lo visto.

"No le gusta jugar en Toluca, es apático y demuestra su falta de interés. Diferente cuando llega a su selección", "Estrada es la definición de un extranjero mercenario, solo vino a cobrar y nunca quiso jugar" y "Toluca debe de aprender que no se puede tolerar este tipo de jugadores que solo vinieron a burlarse del equipo y a trotar, y desprecien la liga MX, eso no le conviene a nadie", fueron algunos de los comentarios analizando la salida del killer.

Los mejores memes de los fanáticos del Toluca