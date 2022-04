Este martes, por la decimoquinta jornada del Clausura 2022 de la Liga MX, Toluca perdió como local ante Juárez, que marcha en la última posición, producto de un gol del uruguayo Gabriel Fernández en el quinto minuto de adición del complemento y quedó al borde de abandonar la zona de clasificación a los playoffs, en la decimosegunda posición y solo un punto por encima de Atlético San Luis, que lo superará si hoy derrota como local a Pumas.

El doloroso traspié llevó a su entrenador Ignacio Ambriz a reconocer en rueda de prensa que se encuentran atravesando su peor momento en lo que va del torneo, donde solo ha conseguido sumar dos puntos en los últimos cuatro partidos, comprometiendo seriamente su presencia en la fiesta grande del futbol mexicano.

“Cuando las cosas no están bien, no hay como yo te pueda debatir. Las cosas no están bien, esa es la realidad, y el equipo comete tanta cantidad de errores adelante como atrás. No voy a comparar a los jugadores, no lo voy hacer, no lo he hecho antes y no lo haré. Soy autocrítico, le he intentado por todos lados, pero las cosas no se dan, las cosas no se nos han dado y simplemente me siento con la responsabilidad, le pido una disculpa a la afición, a los dueños”, expresó.

Y agregó: “Me contrataron para hacer que este equipo jugara bien al futbol, me contrataron para que tomara decisiones, que después como ser humano me puedo equivocar, pero hoy con qué cara te puedo debatir. Mañana voy a platicar con el grupo, es difícil que les pueda comentar algo, todos estamos desenchufados y si me pongo muy exigente pues yo creo que sí hemos tocado fondo”.

¿Cómo será el cierre de fase regular para Toluca?

Necesitado de volver a sumar de a tres puntos para aspirar a meterse en la Liguilla, Toluca cerrará su participación en la fase regular del Clausura 2022 de la Liga MX recibiendo al Atlas, que se encuentra actualmente en la quinta posición; y visitando a León, otro equipo de andar muy irregular que actualmente ocupa el undécimo lugar de la clasificación, con nada más que un punto de ventaja sobre los Diablos Rojos.