El 23 de mayo del año 2010 fue la última vez que la caldera del Diablo ardió con la intensidad del grito de campeón. Toluca se consagraba como monarca de la Liga MX ante Santos y cosechaba una gloria más en su exitosa historia; sin embargo, su gente no imaginaba que después de probar tantas veces las mieles del éxito en la época moderna, vendría una sequía de 12 años que parece cerca de romperse.

En las horas previas al partido de Ida de la Final del torneo Apertura 2022 en contra de Pachuca, la gente hizo filas en las inmediaciones de La Bombonera, muchos sin saber que la venta de boletos no se abriría por ese canal. Mientras tanto, a unas pocas cuadras del estadio, un rincón muy rojo vivía su propio ambiente finalista.

La Perra Brava es uno de los grupos de animación más tradicionales de los Diablos. Desde hace más de 20 años han ocupado un lugar en el Nemesio Diez y convirtieron en su sello característico sacarse la camiseta tan pronto como su equipo hiciera un gol, tradición que hasta la fecha mantienen.

Esta porra cuenta con su propia oficina, misma que tiene en cada uno de sus rincones una fotografía, bandera, cuadro o motivo relacionado con los Choriceros. Es como un pequeño infierno en el que dos de sus referentes recibieron a Bolavip México a 24 horas del primer capítulo de la batalla que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

Martha y Paco son madre e hijo, pero independientemente del lazo que por naturaleza los une, comparten la devoción por Toluca y el sentido de pertenencia a La Perra Brava. Tesorera del grupo y referente en la organización del mismo, son las funciones que ambos tienen, mismas por las que nos compartieron algunos detalles sobre su movimiento.

“Esta es la oficina oficial de La Perra Brava. Son pocas las porras que tienen una oficina como tal. Nosotros aparte de ser una porra somos una asociación civil, por lo mismo tenemos nuestra oficina establecida y con marca registrada. Aquí toda la gente se congrega para asistir a los partidos de visita y de local. Las fotos la gran mayoría de la gente las ha traído, ellos las ponen para hacer un poco más espectacular el espacio. Este lugar tiene 22 años, le hemos dedicado aproximadamente 20 años (a La Perra Brava y a Toluca)”, comentó Martha.

Para cualquier hincha apasionado de su equipo, las horas previas a un partido de esta relevancia suelen hacerse eternas y pesadas. Esto es algo que Martha compartió, pero para ella han sido días enteros de presión y también de alegría. La cercanía con La Bombonera les da justamente ese termómetro para medir la temperatura de la pasión de la gente del Rojo y lo que viven.

“Llevamos varios días así, desde la Semifinal. Como está el estadio aquí nos ha tocado ver las largas filas, la gente buscando un boleto, la algarabía, la presión; chicos aquí afuera que buscan un boleto y a veces nosotros no podemos apoyarlos. Se ha sentido la tensión, pero a la vez el ánimo de que vamos a ser campeones”, manifestó.

Por su parte, Paco no pudo ocultar la emoción que vive en estos momentos por volver a ver a Toluca en una final, pero más allá de eso, hizo énfasis en los niños que acuden a la tribuna y que, por su corta edad, no saben lo que es ver a los Diablos en una instancia como esta, por lo que es ahora cuando ellos transmiten a los demás esa emoción.

“Se siente una alegría, una euforia muy grande. Hoy se siente desde los pequeños, manejamos un conjunto de niños donde la mayoría van de los cinco o seis años hasta los 12, justo el proceso en el que Toluca no ha sido campeón y que hoy ellos nos contagian para que volvamos a levantar ese ánimo que desde hace 12 años estuvo como en pausa. La euforia es muy densa desde los pequeños hasta los grandes”, dijo uno de los líderes del grupo.

DUELE NO VIAJAR A LA VUELTA

Dentro de la plática sostenida con los integrantes de La Perra Brava, se llegó al punto de la prohibición de viajar a otros estadios para los grupos de animación luego de los incidentes ocurridos en Querétaro hace algunos meses. Esto es algo que, a decir de Paco, les afecta bastante porque no saben vivir el futbol de otra manera que no sea desde las gradas.

“Pega bastante porque para nosotros y cualquier aficionado es una ilusión ver a tu equipo en otro estadio a lo mejor levantando la copa. Que no podamos asistir por personas que para mí no son aficionados, es gente que nada más va a hacer destrucción a los estadios, por culpa de esa gente nos ha pegado bastante porque es complicado. No sabemos vivir el futbol en casa o verlo en tele, somos gente que nos gusta verlo en vivo y apoyar los 90 minutos. Ha sido un golpe muy fuerte”, confesó.

En ese mismo sentido, agregó que han invitado a los integrantes de su porra que tengan cuidado y que de preferencia eviten los desplazamientos a otras plazas del país. Para el juego de vuelta intentarán hacerse presentes cada uno por su cuenta, aunque entienden que será complicado incluso por los precios de los boletos en Pachuca, mismos que superan los mil 500 pesos.

“Se les ha dicho que tengan cuidado en ese sentido. Nos han tratado de sacar, de localizar en la ciudad para que no haya aficionados. Hay veces que les decimos que, si pueden no viajar, que no lo hagan. Ahorita para nosotros va a ser muy complicado porque queremos ver la forma de poder viajar, pero está muy complicado, aparte los precios fueron muy excesivos”, señaló.

MÁS ALLÁ DEL FUTBOL

Finalmente, Martha tocó un punto que la hace sentir orgullosa del grupo al que pertenece. Y es que La Perra Brava también está constituida como asociación civil, lo que los lleva a realizar actividades más allá del futbol en las que buscan contribuir de alguna manera con la sociedad y los menos favorecidos.

“Hacemos carreras, hemos llevado comida a los hospitales, recaudaciones de cobijas para la gente de las faldas del volcán, peleas de box. Muchas cosas como asociación civil, muchas actividades; nuestra principal función es apoyar a Toluca, pero precisamente se creó para llevar un control máximo de la porra, una de las metas es erradicar la violencia en los estadios y creo que no hay porra con una oficina establecida. Nuestra intención es esa, aparte de apoyar a Toluca hacer labores altruistas”, sentenció.