Más allá de la muy pobre campaña que realizó Toluca en el Clausura 2022 de la Liga MX, los aficionados demostraron que su pasión trasciende los resultados y colmaron el Estadio Nemesio Diez este martes para acompañar al equipo en su partido amistoso ante Bayer Leverkusen de Alemania.

El equipo les devolvió esa confianza con una victoria 1-0 gracias al gol que marcó Alexis Canelo sobre la finalización de la primera mitad. La diferencia pudo ser mayor, porque Ian González contó con una clarísima oportunidad de anotar, pero sacó su remate desviado dejando ver que para él no se ha cortado la mala racha.

Precisamente el exfutbolista de Atlético San Luis fue centro de las mayores pruebas de desaprobación que llegaron desde las tribunas del Nemesio Diez. Se ganó los abucheos de los aficionados con ese gol fallado y luego otra vez cuando Ignacio Ambriz decidió sacarlo del terreno de juego.

El desprecio de los fanáticos de los Diablos Rojos no fue bien recibido por el futbolista español, que mirándolos de frente les hizo gestos para que siguieran abucheándolo, hasta que el propio entrenador y otros integrantes de su cuerpo técnico lo abrazaron pidiéndole que se calmara y no continúe empeorando su relación con la afición.

Ambriz agradeció el apoyo de los aficionados

Más allá del caso particular de Ian González, los fanáticos de Toluca mostraron un gran respaldo al equipo pese a los malos resultados del último torneo, algo que sorprendió al propio Ignacio Ambriz. “No esperaba que el estadio estuviera lleno porque no tuvimos un buen semestre y la requetecagamos y hoy es impresionante. Si las cosas las hacemos bien el torne que viene, esto se va a ver. Hoy me voy contento de ver un marco que no me había tocado. A lo mejor me tocó de rival, pero no en casa. Espero que el torneo que viene dejemos todo en la cancha para que esto sea vea más seguido”, señaló el entrenador.