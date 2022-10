Este domingo 16 de octubre se jugaron los últimos dos partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Apertura 2022. Uno de ellos fue el que enfrentó al Santos Laguna contra el Deportivo Toluca en la cancha del Estadio Corona, donde los Diablos Rojos se impusieron por 2 a 1 y sellaron su boleto para las semifinales.

El equipo Escarlata accedió a esta instancia como el peor preclasificado dentro de los cuatro equipos, por lo cual, al acabar el encuentro ya conocía a su próximo rival: el Club América, quien después de ser el superlíder de la fase regular, vapuleó al Puebla y un récord de anotaciones en una serie de Liguilla, quedando como el gran candidato para el título.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo contra los Guerreros, Nacho Ambriz fue consultado por el poderío de las Águilas de Coapa, a quienes no dudó en calificar como el mejor equipo del torneo. Luego de recordar la derrota contra ellos en la fase regular, valoró la posibilidad de tener esta revancha y dijo confiar en sus armas para este nuevo desafío.

"Las estadísticas, los números lo dicen que ha sido el mejor del torneo, no lo voy a negar, pero nosotros tenemos herramientas. Primero recuperar a los jugadores y mañana empezar a ver. Me voy a enfrentar al mejor equipo del torneo, cuando jugué con ellos agarraron esa racha de ganar. Hoy quiero dormir tranquilo y mañana me voy a ocupar del América", dijo en conferencia de prensa.

"El futbol da revanchas, tengo una más en mi carrera y no me queda mas que prepararte, por el momento disfrutar que hemos avanzado a la siguiente ronda", declaró el timonel, quien ya comienza a preparar el encuentro de ida de semifinales, el cual se disputará en el estadio Nemesio Diez.