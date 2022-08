Toluca vs. Monterrey: alineaciones probables para el partido que podría definir al Superlíder del Apertura 2022

Esta no será una semana más: tendremos la Jornada 9 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX entre este martes y el jueves, por lo que los futboleros tienen motivos para sonreir. Aunque hay partidos más que interesante en los papeles, no hay dudas de que el que más expectativa genera es el que se disputará en el Estadio Nemesio Diez el miércoles a partir de las 19:00hs del centro de México. Toluca vs. Monterrey.

El elenco dirigido tácticamente por Ignacio Ambriz recibirá en su casa al de Víctor Mnuel Vucetich, en un duelo que puede decidir al superlíder del campeonato en el futuro. Los Diablos Rojos acumulan 6 juegos sin conocer la derrota y son líderes con 20 puntos; mientras que los Rayados ganarón 6 de sus últimos 7 encuentros y son escoltas, con 19 (y un partido menos).

El Infierno arderá, eso está más que claro. Los de Nacho no saben qué significa perder de local en lo que va del campeonato, por lo que buscarán seguir estirando esta racha positiva. Los del Rey Midas, por su parte, tienen un invicto de 4 compromisos cuando salen de visita. A continuación, te contamos cuáles son las alineaciones probables de ambos. ¿Quién es el favorito?

Alineación de Toluca vs. Monterrey

El elenco dirigido tácticamente por Ignacio Ambriz iría desde el inicio con este once: Tiago Volpi (por ahora es duda); Andrés Mosquera, Oscar Ortega, Valber Huerta, Brayan Angulo; Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Fernando Navarro; Jean Meneses, Carlos González y Leonardo Fernández.

Alineación de Monterrey vs. Toluca

Los de Víctor Manuel Vucetich, por su parte, saldrían con: Luis Cárdenas; John Stefan Medina, Héctor Moreno, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Maximiliano Meza, Luís Romo, Celso Ortíz, Arturo González; Germán Berterame y Rogelio Funes Mori.

Delegación arbitral de Toluca vs. Monterrey

Daniel Quintero Huitrón será el árbitro central en el duelo entre los Diablos Rojos y Rayados, mientras que los jueces de línea serán Christian Espinosa Zavala y José de Jesús Baños Caballero y el cuarto silbante será Brian Omar González. En el VAR estarán Ángel Monroy Bello y Oscar Mejía García.