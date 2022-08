Los Diablos llegaban en un gran momento pero no pudieron desnivelar al conjunto potosino, que se quedó con los tres puntos.

La décima jornada del Apertura 2022 no fue según lo esperado para el Toluca, uno de los animadores del certamem. En su visita al Estadio Alfonso Lastras, los Diablos Rojos perdieron por 1-0 gracias a una gran resolución del venezolano Jhon Murillo. Atlético San Luis quiere ser una de las revelaciones del certamen y dar que hablar en Liguilla.

Toluca llegó hasta siete encuentros sin conocer la derrota, e incluso, mostró algunas de sus características en su visita al San Luis. Sin embargo, pese al dominio del balón, la efectividad estuvo del lado de los locales, que dieron el golpe y se quedaron con los tres puntos. En conferencia de prensa, Ignacio Ambríz contó sus sensaciones tras la caída.

"Es más fácil corregir ganando que perdiendo, pero no es para flagelarme y decir que el equipo no hace lo que yo pretendo. Lo hace y muy bien, aunque hay momentos donde nos desconcentramos", explicó el entrenador del Toluca, ahora sublíder del Monterrey en el Apertura 2022.

Ambriz explicó por qué los suyos no pudieron llegar al gol, pero también elogió el trabajo de sus rivales: "Quieres que el equipo sea una máquina durante los 90 minutos. El partido de hoy estaba controlado y en una distracción nos cuesta el gol. En la primera mitad tuvimos la oportunidad de irnos arriba y manejar mejor el juego de otra forma, pero no le quito mérito al rival. Nos cerró los espacios, creo que encontraron el gol en el momento menos esperado y después lo defendieron a capa y espada. Por momentos nos desesperamos de no encontrar espacios. Nosotros dependemos mucho de la pelota", analizó el estratega.

Jardine, contento por ganar a uno de los candidatos

Por el lado de Atlético de San Luis, el entrenador André Jardine apuntó: "Estoy feliz. Un triunfo ante uno de los mejores equipos del torneo, como Toluca. Pero hoy fuimos efectivos, la diferencia fue la efectividad. Las victorias son muy importantes para darnos confianza. Si juegas bien y no ganas, los jugadores comienzan a dudar de las cosas", reflexionó el brasileño.