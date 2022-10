En 2023 se cumplirán 10 años de la espectacular final del torneo Clausura 2013 en la que las Águilas del América se consagraron dramáticamente ante la Máquina del Cruz Azul, la noche en la que Moisés Muñoz anotó un gol en tiempo de compensación y Miguel Layún anotó el penalti decisivo.

De aquellos futbolistas de las Águilas del América y de la Máquina del Cruz Azul, el delantero ecuatoriano Christian el Chucho Benítez ya no vive, falleció de manera prematura el 29 de julio de 2013 mientras que en el equipo celeste el portero Jesús Corona aún se mantiene vigente.

La vida ha seguido su curso desde aquella noche lluviosa y dramática del domingo 26 de mayo de 2013 en la cancha del estadio Azteca, y tanto el hijo de Christian el Chucho Benítez como el hijo de Jesús Corona han seguido sus pasos dentro del futbol y ya se enfrentaron.

El hijo de Christian el Chucho Benítez se llama Roger Cristiano Benítez y también es delantero, y a nivel de las fuerzas básicas en un partido entre las Águilas del América y la Máquina del Cruz Azul le hizo un gol a José Miguel Corona, hijo de Jesús Corona, que también juega como portero.

Opiniones sobre el hijo del Chucho Benítez

En redes sociales, Roger Cristiano Benítez, hijo de Christian el Chucho Benítez, quien actualmente tiene 13 años, ha generado gratos comentarios: "Es mexicano". "No dudo que cuando esté en el primer equipo va dar todo no como otros extranjeros que nomás vienen por dinero". "Me hizo recordar cómo su papá (QEPD) traía de hijo a Corona, espero que se repita".