Sabido es el anti-americanismo que profesa la corriente periodística que encabeza José Ramón Fernández, quien en las últimas horas no escatimó en tirarle con todo a Guillermo Ochoa por su falta de liderazgo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que protagonice otra polémica relacionada a las Águilas.

Mientras analizaban la difícil actualidad del América, quien no está teniendo los resultados deseados en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Jorge Pietrasanta argumentó que los Azulcremas no viven una crisis, y resaltó el nivel mostrado en los amistosos internacionales, haciendo énfasis en su aceptable actuación contra el Real Madrid.

Esto provocó un enfado cada vez más creciente de parte de Joserra, quien no solo le contestó que esos partidos no podían ser medida de análisis por ser de exhibició, si no que se dejó llevar por su antiamericansmo y le aventó un bolígrafo en pleno vivo.

VIDEO: Joserra le avienta un bolígrafo a Pietrasanta

"Mira nada más, te tocan al Real Madrid y enloqueces. ¡Enloqueces!", le dijo el narrador de ESPN, quien de todas maneras no se tomó a mal el suceso y arregló la situación con una atinada broma: le pidió que la próxima vez la pluma fuera de la marca "Montblanc".