El Club León no ha podido debutar en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, después de que se suspendiera su encuentro en El Kraken ante Mazatlán debido a la violencia desatada en el Estado de Sinaloa. Pero tampoco pudo librarse de una de las novelas de mercado que se ha venido reiterando a lo largo de los semestres.

Wiliam Tesillo, destacado jugador del equipo Esmeralda, ha sido uno de los grandes deseos de Boca Juniors desde el año 2020. Y a pesar de que los Xeneizes han fallado en más de una ocasión, volverían a la carga con una oferta económica para llevárselo ahora mismo. Casi como nunca, al equipo Azul y Oro le urge reforzarse con un defensa central y Tesillo es el apuntado.

Al internacional colombiano le queda un año y medio más de contrato, por lo que Boca deberá negociar directamente con la institución para lograr una transferencia definitiva. De acuerdo a información de SoyFiera, el monto mínimo pretendido sería el de unos tres millones de dólares, teniendo en cuenta su importancia en la plantilla y el terreno ganado a nivel del balompié nacional. Pero no todos quieren que esto prospere...

Nicolás Larcamón reveló las intenciones de León y Tesillo

Tan real es el interés por el zaguero de 32 años que fue admitido por el propio Nicolás Larcamón, en declaraciones públicas para TyC Sports. Al respecto, el entrenador argentino reconoció que "William sabe del interés de Boca", pero se mostró completamente confiado al afirmar que “Tesillo me dijo que no quiere irse del club”, y que "no evaluamos venderlo".

Al mismo tiempo, el DT sensación dijo haberle pedido al presidente de León, Jesús Martínez, que "no quiero que lo venda". Y es que William Tesillo sería considerado como fundamental para el armado de la defensa Esmeralda, que hoy tiene al recién llegado Adonis Frías, además del veterano Stiven Barreiro, y los jóvenes, Fidel Ambriz y Paul Bellón.