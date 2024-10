La mayoría de las instituciones del campeonato nacional no publicaron ningún tipo de felicitación para con la entidad de Coapa.

El América festejó este sábado 12 de octubre su 108° aniversario y distintos clubes no solo de la Liga MX sino también de otros países del mundo saludaron a las Águilas. Sin embargo, otras instituciones, ya sea por acción u omisión, no parecieron compartir la alegría con la entidad azulcrema y, por ende, no enviaron mensajes alusivos a la fecha en redes sociales.

Está claro que el América posee no solo grandes rivalidades en el campeonato nacional, sino que también es el rival a vencer por todos los equipos que componen la Liga MX. Esta podría ser una explicación de por qué menos de la mitad de los clubes felicitaron a los americanistas en un nuevo aniversario de su fundación.

Como era de esperarse, el América no recibió la felicitación de Chivas, Cruz Azul ni Pumas UNAM, sus tres rivales más acérrimos en el campeonato nacional. Sin embargo, otros clubes tales como Necaxa, Santos Laguna, León, Xolos, Puebla, FC Juárez y Querétaro tampoco hicieron referencia a ese día tan especial para los de Coapa.

Quienes sí externaron sus felicitaciones para con la institución americanista fueron Tigres UANL, Rayados, Toluca, Atlas, Pachuca, Mazatlán y Atlético de San Luis.

Los saludos para el América alrededor del mundo

Pese a esto, el América recibió el afecto y los saludos de dos importantes instituciones de Inglaterra: el Tottenham y el West Ham.

Por un lado, los Spurs publicaron una foto del delantero coreano Heung-min Son con una playera amarilla mientras que West Ham hizo lo propio con fotos de Edson Álvarez y Guido Rodríguez, dos ex americanistas.

Además, como era de esperarse, las cuentas oficiales de la Selección Mexicana, tanto en su versión varonil como femenil, le enviaron sus congratulaciones a los capitalinos.

