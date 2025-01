Algunos equipos aprovechan los mercados de fichaje para sumar figuras a sus plantillas, pero también hay otros que intentan desprenderse de jugadores propios porque pueden ser un verdadero negocio para las arcas de la institución o bien porque no han rendido lo suficiente y ya no forman parte del proyecto. En esta última concepción parece estar ubicado el PSG con una de sus figuras.

El nombre de Kolo Muani, delantero de la selección francesa y que fue el fichaje más caro de la era Luis Enrique al mando del conjunto parisino, figura como la principal prioridad de la directiva para desprenderse del jugador en este mercado de fichajes invernal de Europa ya que el entrenador no lo tendrá en cuenta.

Kolo Muani, transferible en PSG. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“No lo convoco porque sólo puedo elegir a 20 jugadores. Más claro en español no puedo ser. El que no lo entienda, ya no es mi problema“, fue la respuesta tajante que brindó el entrenador español cuando fue consultado por la prensa francesa acerca de los motivos por los cuales no suele contar con Muani.

El PSG de Luis Enrique necesita liberarse de sueldos altos y conseguir ingreso de dinero. (Getty Images)

Y la realidad es que se trata de un jugador importante, mundialista con la Selección de Francia en Qatar 2022, por el que el PSG desembolsó nada menos que 95 millones de euros hace un año y medio (llegó del Eintracht Frankfurt) y que tiene uno de los sueldos más elevados de su plantilla.

Publicidad

Publicidad

ver también Rodri fulminante contra Cristiano Ronaldo y polémica en puerta: "Imagino que sí estaría de acuerdo"

Y por tal motivo es que el PSG quiere desprenderse de Kolo Muani, teniendo en cuenta también que si el club parisino no se corta varios de los contratos altos y no consigue ingresos importantes de dinero con traspasos, el fair play financiero impedirá que pueda sumar caras nuevas para la temporada venidera.

Así las cosas, el elenco francés estaría dispuesto a negocial al atacante por mucho menos del valor por el cual lo adquirió: según Diario As, el PSG lo largaría por 60 millones de euros. De todas maneras, Muani ya fue ofrecido a varios equipos grandes de Europa pero hasta el momento no hubo ningún avance.

El otro jugador que se iría

Según informa Diario As, Milian Skriniar, central eslovaco que llegó en la misma ventana de fichajes que Muani, tampoco asoma en la consideración de Luis Enrique para este 2025. La intención del PSG es poder negociarlo con el Galatasaray de Turquía, aunque el jugador no vería con buenos ojos dejar la Ligue 1 y emigrar a una liga menor.

Publicidad

Publicidad