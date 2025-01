El primer día de 2025, Rayados anunció oficialmente la llegada de su segundo refuerzo al plantel de Martín Demichelis: se trató de Alfonso Alvarado, atacante de último paso por León y que se formó en las Fuerzas Básicas -y posteriormente debutó en el primer equipo- en Monterrey.

ver también ¡Es oficial! Rayados presentó a su segundo refuerzo para encarar el Mundial de Clubes

A sus 24 años, este delantero que integró los planteles Monterrey que se coronaron en la Copa MX 2019/20 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2021 se mostró feliz de retornar al club, que en este 2025 tendrá competencia en la Liga MX, la Copa de Campeones Concacaf y en el Mundial de Clubes.

Precisamente refiriéndose al Mundial de Clubes, Alfonso Alvarado ya participó del mismo en 2023 durante su anterior paso por León, aunque no consiguieron el resultado que esperaban y quedaron eliminados prematuramente en cuartos de final, tras perder 1 a 0 frente a Urawa Red Diamonds.

Publicidad

Publicidad

Y al respecto, en medio de una charla con la prensa tras su arribo a Rayados, el atacante expresó que dará el máximo en esta nueva revancha en el certamen: “Ahí nos quedó la sensación un poco medio amarga del Mundial pasado. Esperemos y que en este lo podamos hacer de la mejor manera“.

Por otra parte, y enfocado de lleno en la competencia con su nuevo club, Alvarado agregó que “vengo un poco más maduro, por así decirlo, me siento capacitado de poder afrontar este reto y espero poder responderle al club que se merece todo de buena manera”.

Publicidad

Publicidad

Y para finalizar también les dejó unas palabras a la afición y a la dirigencia de Rayados: “Quiero agradecer a todos los de la institución por la confianza. Voy a trabajar para poder ganarme un lugar en el once y si no, desde donde me toque, aportar y voy a tratar de hacerlo”.

Su situación contractual y último paso por León

Desde la institución informaron que el regreso del delantero, de último paso por León, se formalizó con un contrato extenso de cuatro años. Vale destacar que en su paso por La Fiera completó 85 partidos, convirtió 11 tantos y 5 asistencias.

Publicidad

Publicidad