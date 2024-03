El Club América ultima detalles para uno de los juegos más trascendentales de la temporada, cuando se mida frente a frente ante las Chivas de Guadalajara este miércoles, por el primer duelo de la serie de octavos de final de la CONCACAF Champions League.

Con vistas a esta nueva edición del ‘Clásico Nacional’, el entrenador de las Águilas, André Jardine, recibió una noticia que le ha traído tranquilidad para trabajar: es que por primera vez, el DT contará con toda la plantilla a disposición para el encuentro.

Solamente se presenta una situación particular que entre la directiva y el estratega brasileño han estado de acuerdo: la decisión de que Jonathan Rodríguez no concentre hasta resolver su futuro. El resto de sus compañeros están a las órdenes en las prácticas y a la espera de la nómina final.

De esta manera, el ‘Cabecita’ ni siquiera será convocado ante Chivas, con el fin de que le ponga fin a la evaluación de su destino: si se queda en el América o si termina marchándose rumbo a otro destino. Con la mente ocupada en otro lado, a André Jardine no le sirve utilizarlo.

El atacante azulcrema cuenta con una propuesta del Portland Timbers de la Major League Soccer para irse a jugar a Estados Unidos, pero el futbolista se encuentra en una encrucijada: mientras que el club le da vía libre para salir, él no está decidido ya que su familia quiere quedarse en México.

De acuerdo al reporte de la señal de Fox Sports, “hay ultimátum de la directiva del América para Cabecita: ‘te arreglas primero bien toda la situación, si tienes ofertas de la MLS o de otro lado, y si no te arreglas ya te incorporas y vuelves a jugar’; no hizo el viaje para jugar contra Atlas, no estará contra Chivas, y si llega a una solución y se queda, ya veremos si estará el próximo sábado ante Tigres“.

Así, si desea volver a jugar al futbol, Jonathan Rodríguez deberá decidir de una vez si permanece en el club o acepta la oferta para marcharse al país vecino y seguir su carrera lejos de las Águilas. Mientras tanto, será un elemento con el que el cuerpo técnico no contará ya que necesita al plantel enfocado para la seguidilla clave que se aproxima.