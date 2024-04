Posibles alineaciones de Santos Laguna vs. América por el Clausura 2024 de la Liga MX

En uno de los duelos más estelares de la Jornada 14 del Clausura 2024, Santos Laguna recibe al América con un único objetivo, ganar. El equipo de Nacho Ambriz viene de una dura derrota en su visita a Juárez y aún mantiene viva la ilusión de lograr el pase al Play-In.

Por su parte, el América llegan como líder de la competencia local, mientras piensan en la Concachampions. André Jardine, pondría en cancha a los mejores futbolistas disponibles para lograr la victoria que les permita seguir en lo más alto del Clausura.

Los Guerreros necesitan una victoria para mantener viva las expectativas de clasificación a la postemporada, un resultado negativo los dejará prácticamente fuera del Play-In. Por eso, Nacho Ambriz apuesta a sus mejores hombres para ir por el triunfo en un duelo clave.

Las alineaciones de Santos vs. América

Una de las dudas en la planificación del entrenador de Santos, es la incursión de Matheus Dória en el once inicial. El defensor brasileño aún no está recuperado de una molestia muscular y si bien es parte de la convocatoria, no estaría desde el arranque.

Santos

Carlos Acevedo

Raúl López

Santiago Núñez

Bruno Amione

Emmanuel Echeverría

Aldo López

Alan Cervantes

Jordan Carrillo

Franco Fegundez

Ramiro Sordo

Santiago Muñoz

DT: Ignacio Ambriz

Por el lado del América, habrá algunas bajas. Una de las ausencias que se espera para el equipo titular es la de Alejandro Zendejas, en su lugar ingresaría el futbolista neerlandés, Javairo Dilrosun. La otra baja es la de Julián Quiñones, el colombiano arrastra una lesión y estará fuera de este duelo.

América:

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Sebastián Cáceres

Igor Lichnovsky

Cristian Calderon

Jonathan Dos Santos

Álvaro Fidalgo

Javairo Dilrosun

Brian Rodríguez

Diego Váldes

Henry Martín

DT: André Jardine

¿Cómo ver el duelo entre Santos vs. América?

El partido entre Santos vs. América correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2024, se jugará este sábado a las 21 horas de México en el Estadio Caliente. La transmisión EN VIVO de este juego podrás seguirlo a través de las señales de TV Azteca y TUDN.