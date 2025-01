La historia de los árbitros y el América es una historia de nunca acabar. Muchos reclaman que el club azulcrema es favorecido habitualmente, mientras que otros dicen que no hay ningún trato especial con Las Águilas. Más allá de todo, lo cierto es que los de Coapa son los tricampeones de la Liga MX.

Entre los que creen que el América es favorecido se encuentra Emanuel ‘Tito’ Villa, a quien Álvaro Fidalgo salió a responderle de forma contundente en las últimas horas después de que el ex jugador vuelva a hablar públicamente sobre el arbitraje con Las Águilas.

ver también Atención, América: André Jardine no estará en el debut en el Clausura 2025 vs. Querétaro

“Me jode que un futbolista como fue él, que sabe que no te regalan nada en el futbol y todos los sacrificios que hay que hacer y dejar desde pequeño para conseguir cosas, con lo difícil que es conseguir una liga diga eso”, expresó el centrocampista de Las Águilas en una entrevista con Claro Sports.

Publicidad

Publicidad

“Él lo sabrá, nunca pudo conseguir una liga y yo creo que todavía lo pensará. Siendo goleador y un grandísimo jugador como lo fue y llegas ahora y dices ‘no, el América gana por culpa de los árbitros’. Y no lo puso una vez, ya lo dijo varias veces. ¿En serio piensas eso, tío? Me parece una vergüenza y no tengo problemas en decirlo“, manifestó Álvaro Fidalgo criticando a Tito Villa.

La respuesta de Tito Villa a Álvaro Fidalgo

Luego de las palabras del centrocampista, el ex futbolista y actual analista le respondió en TUDN: “A mí nadie me puede negar que el arbitraje fue influyente para que el América sea campeón. Eso no significa que al América le hayan regalado los títulos”, comentó Tita Villa.

Publicidad

Publicidad

“América hizo lo suyo para ser campeón, pero sobre todo en acciones puntuales y en los últimos dos torneos, el criterio arbitral favoreció al América. Ese es mi punto y lo sigo sosteniendo. Él puede decir que es vergonzoso lo que yo opino y lo respeto, es lo que él dice y ya está”, concluyó el ex futbolista.

Álvaro Fidalgo contra un periodista

Por último, el jugador de Las Águilas también apuntó contra Javier Alarcón, periodista de ESPN, quien escribió en su cuenta de X que André Jardine no firmó con el Botafogo de Brasil porque allí no dirigiría sus partidos Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, el famoso árbitro de México.

Publicidad

Publicidad

“Tiene un millón y medio de seguidores y creo que 55 años… ese tuit lo puede escribir mi primo de 10 años. Pero una persona contrastada y del medio, eso es lo que hablo que no le viene bien al futbol mexicano. Buscamos seriedad, que el jugador sea comprometido, que quiera ir a Europa y el propio ambiente es perjudicial”, expresó Álvaro Fidalgo.