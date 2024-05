El estratega brasileño André Jardine volvió a conducir a las ‘Águilas’ del Club América rumbo al título, entregándole al club su primer bicampeonato y siendo de punta a punta el gran ganador del Clausura 2024, más allá de no ser tan arrasador como en el último Torneo Apertura.

Tras celebrar la conquista con sus futbolistas en el campo de juego y en el vestidor, el entrenador se dirigió a la rueda de prensa, donde sorprendió a los presentes con un párrafo introductorio de elogios hacia Cruz Azul, rival que venció en la final de esta Liga MX.

“Fue muy difícil, hay que felicitar a Cruz Azul y a Anselmi por el trabajo que hicieron, es un equipo que está muy muy bien dirigido, hay que reconocer este trabajo que para mí va más allá de nuestra conquista“, sentenció el director técnico del Club América ante la atenta mirada de reporteros y camarógrafos.

André Jardine, elogioso con su colega Martín Anselmi tras la coronación [Foto: Getty]

Además, señalo aspectos de su oponente que le pareció importante destacar, no sólo en consideración de su contrincante de turno sino también para revalorizar lo hecho por sus futbolistas. “Cruz Azul está con una forma ofensiva impresionante, con mecanismos ofensivos colectivos que los hicieron llegar a este nivel a base de mucho entreno, una gran pretemporada y que les permitió repetir alineaciones, repetir ideas”, agregó Jardine en conferencia.

Por otra parte, el timonel sudamericano dio su opinión sobre el parecer respecto a la jugada de la infracción que derivó en el polémico fallo. “El penal aún no lo vi, aunque me parece que sí es. Pero no quiero hablar mucho de arbitraje porque de alguna forma hay que reconocer simplemente el gran trabajo que hicieron los jugadores ante un gran rival”, afirmó André, siempre haciendo énfasis en la actuación de sus dirigidos.

Por último, el brasileño ‘sacó chapa’ por lo conseguido y enumeró los méritos de su equipo para quedarse con el Torneo Clausura. “Hay que darles a los futbolistas el derecho de festejar el triunfo con mucho merecimiento: no sólamente el título de Liguilla, sino dos lideratos, en la defensa el equipo con más porterías en cero, un bicampeonato decidiendo nuevamente en el Azteca; hay muchos méritos detrás de este título”, concluyó el DT, que se marchó satisfecho con lo conseguido por segunda ocasión consecutiva.